Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók hétfőn, a kockázatvállalási kedvet fűtik az erős vállalati beszámolók, a további költségvetési gazdaságösztönző intézkedésekhez fűzött remények és a Federal Reserve döntéshozóinak a laza monetáris politikát támogató nyilatkozatai.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,09 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,26 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,59 százalékos pluszban nyitott augusztus első kereskedési napján.

Az indexek júliusban már a hatodik egymást követő hónapot fejezték be nyereséggel. Az S&P 500-as mutató értéke 2 százalék feletti mértékben, a Dow Jones ipari átlagé 1,3 százalék, a Nasdaq-piac összetett mutatójáé pedig 1,2 százalékkal kapaszkodott feljebb egy hónap alatt.

A befektetők figyelme főleg a vállalati beszámolókra irányul, a héten hozza nyilvánosságra második negyedéves számait a többi között az Eli Lilly, a CVS Health, az Uber, az Amgen és a General Motors.

A Pfizer és a Moderna szintén reflektorfénybe került, miután a két nagy amerikai gyógyszergyártó vállalat új szerződést kötött az Európai Unióval a Covid-19 vírus elleni védőoltások szállításáról. Az alku részeként jelentős áremelést ért el a két vállalat.

Az S&P 500-as mutató kosarát alkotó ötszáz nagyvállalatnak eddig közel a kétharmada tette közzé második negyedéves beszámolóját, közülük 88 százalék tényadatai haladták meg az elemzői várakozásokat. Az előrejelzések azonban már nem ennyire pozitívak, a legnagyobb technológiai vállalatok közül az Apple, a Facebook és az Amazon egyaránt arra figyelmeztetett, hogy különböző kockázatok terhelik a kilátásokat.



A hét végén Lael Brainard és Neel Kashkari, a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve nyíltpiaci bizottságának két tagja szintén arra figyelmeztetett, hogy vannak kockázatok a gazdaság jövőbeni alakulását illetően, és még mindig jelentős előrelépésre van szükség a koronavírus-járvány előtti foglalkoztatottsági szint eléréséhez.A szenátus vasárnap ismertette a mindkét párt támogatását élvező, ezermilliárd dollár értékű infrastruktúra-fejlesztési törvény tervezetét. Az utak, hidak, kikötők és a nagysebességű internet, illetve egyéb más infrastrukturális létesítmények fejlesztését célzó javaslatot akár már a héten elfogadhatja a törvényhozás felsőháza.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is derűlátó a hangulat.Hétfő délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,71 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,36 százalékos, a párizsi CAC-40 1,08 százalékos, a madridi IBEX 35 mutató 1,08 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,27 százalékos pluszban állt. A Stoxx Europe 600-as index 0,52 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index 0,44 százalékkal, az EuroStoxx50 pedig 0,80 százalékkal emelkedett.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1880 dollárt adtak, 0,10 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest 0,20 százalékot veszített értékéből a dollár, 109,48 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,27 százalékkal 1808,70 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,30 százalékkal 1811,80 dollárra esett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.Fél négykor az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,92 százalékos mínuszban, 74,72 dolláron, a szeptemberi szállítású WTI pedig 1,01 százalékos veszteségben, 73,20 dolláron forgott.A háttérben az áll, hogy a kínai feldolgozóipar teljesítményének alakulását tükröző beszerzésimenedzser-index júliusi értéke 50,3 pontra, tavaly április óta a legalacsonyabb szintre süllyedt, ami arra utalhat, hogy lassul a gazdasági növekedés a világ legnagyobb olajimportőr országában.Pénteken csökkenéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,42 százalékkal 34 935,47 pontra, az S&P 500-as mutató 0,54 százalékkal 4395,26 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,71 százalékkal 14 672,70 pontra csúszott le.(MTI)