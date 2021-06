Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a New York-i indexek

Emelkedéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók csütörtökön, az S&P 500-as mutató és a Nasdaq-piac összetett mutatója egyaránt történelmi csúcson indította a kereskedést. Tovább araszolt felfelé a Tesla és más nagy technológiai vállalatok árfolyama, a friss heti munkanélküliségi jelentés pedig a munkaerőpiaci helyzet stabil javulásáról tanúskodott.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,18 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,36 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,60 százalékos pluszban indította a napot.

Az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma hétezerrel, 411 ezerre csökkent a múlt héten, meghaladva az elemzők által várt 380 ezret. A kereskedelmi minisztérium csütörtökön kiadott harmadik, végleges becslésében pedig megerősítette, hogy az amerikai gazdaság 6,4 százalékos évesített ütemmel nőtt az első negyedévben a masszív kormányzati gazdaságösztönző intézkedéseknek köszönhetően.

A főleg az elektromos autók gyártásáról ismert Tesla 2,83 százalékos pluszban nyitott, az árfolyamot meglökte, hogy Elon Musk, a cég alapító-vezérigazgatója közölte, tőzsdére készül vinni a SpaceX űrinternetes vállalkozását, a Starlinket.

A nagy technológiai vállalatok közül az Alphabet, az Nvidia, a Microsoft, a Netflix és a Facebook 0,6 százalék és 0,7 százalék közötti pluszban várta a nyitást.



A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is derűlátás uralkodik, háttérbe szorultak a globális monetáris gazdaságösztönző intézkedések közelgő kivezetése miatti aggodalmak, a befektetők inkább a stabil gazdasági növekedésre fókuszálnak. A technológiai részvényeket megtámogatta az amerikai versenytársak árfolyamának emelkedése.Csütörtök délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,43 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,71 százalékos, a párizsi CAC-40 0,95 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,73 százalékos, a madridi IBEX 35 mutató pedig 1,04 százalékos pluszban állt.A páneurópai indexek közül a hatszáz legnagyobb európai vállalat árfolyamának változását követő Stoxx Europe 600-as index 0,78 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,77 százalékkal emelkedett, míg az EuroStoxx50 0,86 százalékkal nőtt.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1944 dollárt adtak, 0,14 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest 0,15 százalékot veszített értékéből a dollár, 110,78 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,28 százalékkal 1783,71 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,12 százalékkal 1785,60 dollárra kúszott fel a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,56 százalékos mínuszban, 74,77 dolláron, a WTI pedig 0,63 százalékos veszteségben, 72,62 dolláron forgott fél négykor.Szerdán vegyesen zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,21 százalékkal, 33 874,24 pontra, az S&P 500-as mutató pedig 0,11 százalékkal, 4241,84 pontra csökkent, míg a Nasdaq Composite mutatója 0,13 százalékkal, 14 271,70 pontra emelkedett.(MTI)