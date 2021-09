Tőzsde – Emelkedéssel nyitottak a főbb európai piacok

Emelkedéssel nyitottak a főbb nyugat-európai részvényindexek hétfőn.

A londoni FTSE 100 mutató 0,91 százalékos, a frankfurti DAX-index 1,09 százalékos, a párizsi CAC-40 mutató 0,68 százalékos, a madridi IBEX-35 index 0,63 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,72 százalékos pluszban indította a kereskedést. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,86 százalékkal emelkedett.

Nyitás után pár perccel London 0,97 százalékos, Frankfurt 1,04 százalékos, Párizs 0,72 százalékos, Milánó 0,73 százalékos, Madrid pedig 0,35 százalékos pluszban állt, míg az EuroStoxx50 0,88 százalékos emelkedést mutatott.

Az eurót 1,1707 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon hétfő délelőtt kilenc órakor, 0,06 százalékkal gyengült a pénteki záráshoz képest.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik a kereslet erősödésének hatására.

A decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,28 százalékos pluszban, 78,22 dolláron, míg a novemberi szállítású WTI 1,34 százalékos nyereségben, 74,97 dolláron forgott kilenc órakor.

A decemberi Brent 78,65 dolláron közel hároméves csúcson is járt, de a novemberi kontraktusokban még magasabb szintre, 79,52 dollárra kapaszkodott fel a jegyzés.

A Goldman Sachs New York-i székhelyű globális befektetési bank elemzői arra számítanak, hogy az olaj tovább drágul, és az év végére elérheti a 90 dollár/hordós szintet.



Az arany ára is emelkedik. Az azonnali jegyzésekben a nemesfém uciánkénti ára 0,40 százalékkal, 1756,90 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,36 százalékkal, 1758,00 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.Pénteken csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. London 0,38 százalékos, Frankfurt 0,72 százalékos, Párizs 0,95 százalékos, Madrid 0,04 százalékos, Milánó pedig 0,43 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,90 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,89 százalékkal csökkent. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,87 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,10 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,15 százalékos pluszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,03 százalékos mínuszban zárt. A határidős indexek mérsékelt emelkedést valószínűsítenek a hétfői nyitásra.(MTI)