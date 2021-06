Tőzsde – Emelkedéssel nyithat Európa

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék pénteken.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 12 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 16 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 7 ponttal kúszhat feljebb a nyitásban.

Csütörtökön vegyesen zárt Európa, a figyelem az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsának ülésére és a májusi amerikai inflációs adatokra irányult.

Az euróövezeti jegybank nem változtatott laza monetáris politikáján, és nyomatékosan jelezte, hogy nem is készül szigorításra. A válságból való kilábalás jeleit nyugtázva javított az idei és jövő évi gazdasági növekedési előrejelzésén is. A korábbi 4 százalék helyett már 4,6 százalékos GDP-növekedéssel számol, az inflációs várakozását pedig 1,2 százalékról 1,9 százalékra húzta fel az idei évet illetően.

Christine Lagarde, az EKB elnöke megismételte, hogy álláspontjuk szerint az infláció emelkedése átmeneti jelenség. Bár a következő hónapokban még gyorsulhat az ütem, a következő években nem fogja elérni a 2 százalékos célszámot, a mögöttes inflációs nyomások továbbra is visszafogottak lesznek.

Elemzők szerint az EKB sikeresen megnyugtatta a befektetőket azzal, hogy semmiféle utalást vagy jelzést sem tett esetleges monetáris politikai szigorításra, védve ezáltal a még mindig törékeny gazdasági fellendülést.

Az EKB fő feladata az volt, hogy kerüljön el bárminemű beszédet a gazdaságösztönző intézkedések kivezetéséről, nehogy ártson a még mindig törékeny gazdasági fellendülésnek vagy engedje idő előtt emelkedni a kötvényhozamokat – vélte Carsten Brzeski, az ING közgazdásza, aki szerint a “küldetés sikeres volt”, az euróövezeti jegybank a jelek szerint időt nyert anélkül, hogy szóba került volna egy esetleges monetáris szigorítás.



Az új gazdasági előrejelzésre és Lagarde szavaira óvatos volt a piaci reakció. A tízéves német államkötvények enyhén emelkedtek, mínusz 0,215 százalékra, majd visszasüllyedtek mínusz 0,2145 százalékra.A londoni FTSE-100 mutató 0,10 százalékos pluszban, míg a frankfurti DAX-index 0,06 százalékos, a párizsi CAC-40 index 0,26 százalékos, a madridi IBEX 0,24 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,40 százalékos mínuszban fejezte be a napot. A páneurópai indexek közül a hatszáz legnagyobb európai vállalat árfolyamának változását követő Stoxx Europe 600-as index 0,03 százalékos emelkedéssel, 454,56 ponton, ismét történelmi csúcson zárt, de napközben 455,76 ponton is járt az értéke. Az FTSE Eurofirst 300 index 0,14 százalékkal nőtt, az EuroStoxx50 viszont 0,02 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,06 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,47 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,78 százalékos pluszban zárt. A határidős indexek enyhe emelkedést valószínűsítenek a pénteki nyitásra.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára enyhén csökken, de így is jó úton halad afelé, hogy a harmadik egymást követő hetet zárja emelkedéssel azokra a várakozásokra, hogy Európában, Kínában és az Egyesült Államokban erősödik a kereslet a koronavírus-járvány visszaszorításával párhuzamosan.Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,28 százalékos mínuszban, 72,32 dolláron, a júliusi szállítású WTI pedig 0,24 százalékos veszteségben, 70,12 dolláron forgott péntek reggel fél nyolckor. Csütörtökön záráskor a Brent 2019 májusa, a WTI pedig 2018 októbere óta nem látott csúcsokra kapaszkodott fel.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,08 százalékkal, 1899,74 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,35 százalékkal, 1903,00 dollárra kúszott fel a New York-i árupiacon.(MTI)