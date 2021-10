Tőzsde – Emelkedéssel nyithat Európa

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék pénteken, miután enyhültek a súlyos fizetési nehézségekkel küzdő China Evergrande kínai ingatlanfejlesztő körüli aggodalmak.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 26 ponttal, a frankfurti DAX-40 index 59 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 41 ponttal emelkedhet a nyitásban.

A China Evergrande esetleges csődje miatti félelmek a héten újra fellángoltak, mivel lassan végéhez közeledik az a 30 napos türelmi idő, amely egyik dollárkötvénye szeptember 23-án esedékes kamatfizetésének elmulasztását követte. A vállalatnak 83,5 millió dollárt kellene kifizetnie, és a Reuters értesülése szerint ez meg is fog történni. Az Evergrande ugyanis csütörtökön átutalta a szükséges pénzt a Citibank számlájára, így a kötvénytulajdonosok hozzájutnak az őket megillető kamatokhoz a határidő lejárta előtt, ezzel pedig legalábbis néhány napra elhárul a törlesztési csőd veszélye.

A váratlanul jó hírnek is köszönhetően Ázsiában és a csendes-óceáni térségben enyhén emelkedtek az indexek pénteken, a kínai ingatlanvállalatok árfolyama kilőtt, a technológiai részvények pedig amerikai társaik mintáját követve emelkedtek. A gazdasági ciklusok alakulására kényesen reagáló vállalatok árfolyamát viszont lefelé húzták azok az aggodalmak, hogy a jegybankok a monetáris politika szigorítására kényszerülnek a gazdasági növekedés lassulásának közepette az erős infláció megfékezésének érdekében.

Közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül a Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,07 százalékos pluszban, 660,38 ponton állt. Sydney-ben minimális, 0,10 pontos, Tokióban pedig 0,25 százalékos pluszban zárt, míg a nyitva tartó tőzsdék közül Szöulban 0,15 százalékos mínuszban, Sencsenben 0,64 százalékos pluszban, de Sanghajban 0,22 százalékos, Hongkongban pedig 0,03 százalékos mínuszban állt a vezető tőzsdeindex.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.A Brent hordónként 0,77 százalékos mínuszban, 83,96 dolláron, a WTI pedig 0,63 százalékos veszteségben, 81,98 dolláron forgott nyolc óra körül a decemberi határidős jegyzésekben.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,23 százalékkal, 1786,95 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,33 százalékkal, 1787,80 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.Csütörtökön csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. London 0,45 százalékos, Frankfurt 0,32 százalékos, Párizs 0,29 százalékos, Madrid 0,82 százalékos, Milánó pedig 0,21 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,08 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,12 százalékkal esett. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,39 százalékkal csökkent.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,02 százalékos mínuszban, míg az S&P 500-as mutató 0,30 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,62 százalékos pluszban zárt. A határidős indexek enyhe csökkenést valószínűsítenek péntekre.(MTI)