Tőzsde – Emelkedéssel nyithat Európa

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék szerdán. A befektetők feszült figyelemmel várják az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve monetáris politikai döntéseit abban a reményben, hogy a nyíltpiaci bizottság jelezni fogja, mikorra tervezi a járvány miatt kötvényvásárlási program kivezetésének elindítását.

Reggel fél nyolc körül a határidős jegyzésekben a londoni FTSE-100 mutató 0,37 százalékos, a frankfurti DAX-40 index 0,22 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,34 százalékos pluszban állt.

A Federal Reserve nyíltpiaci bizottsága közép-európai idő szerint este nyolc órakor jelenti be döntéseit, majd Jerome Powell elnök sajtótájékoztatót tart. Powell korábban már beszélt arról, hogy még idén elkezdhetik kivezetni a masszív eszközvásárlási programot, de a befektetők részleteket várnak, különösen azért, mert a friss gazdasági adatok vegyesek voltak.

Kedvez a kockázatvállalási hajlandóságnak, hogy a China Evergrande Group kínai ingatlanfejlesztő csoport egyik leányvállalata, a Hengda közölte, hogy csütörtökön kifizeti az esedékes kötvényhozamokat a belföldi tulajdonosoknak. Az még nem tudni, hogy az Evergrande dollárban denominált kötvényei után járó, a külföldi tulajdonosokat megillető hozamokat is kifizetik-e csütörtökön.

Valószínűleg ez utóbbi tényező miatt uralkodott óvatosság New Yorkban. valamint Ázsiában és a csendes-óceáni térségben is. New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,15 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,08 százalékos mínuszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,22 százalékos pluszban zárt kedden. A határidős indexek azonban 0,3 százalék körüli emelkedést valószínűsítenek a szerdai nyitásra.

Tokióban 0,61 százalékos mínuszban, Sydney-ben viszont 0,39 százalékos pluszban zárt az irányadó index szerdán. Sencsenben 0,42 százalékos mínuszban, Sanghajban viszont 0,27 százalékos pluszban állt a vezető tőzsdeindex közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül.



A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,37 százalékos mínuszban, 638,40 ponton állt nyolc órakor.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.A novemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,39 százalékos pluszban, 75,39 dolláron, az októberi szállítású WTI pedig 1,50 százalékos nyereségben, 71,55 dolláron forgott nyolc óra körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,22 százalékkal, 1778,08 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,02 százalékkal, 1778,60 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.Kedden emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. London 1,12 százalékos, Frankfurt 1,43 százalékos, Párizs 1,50 százalékos, Madrid 1,16 százalékos, Milánó pedig 1,22 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,00 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,14 százalékkal emelkedett. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 1,33 százalékkal nőtt.(MTI)