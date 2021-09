Tőzsde – Emelkedéssel nyithat Európa

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék pénteken, az ázsiai és csendes-óceáni piacok példáját követve.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 23 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 30 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 18 ponttal kúszhat feljebb a nyitásban.

Csütörtökön az Európai Központi Bank döntései határozták meg a kereskedést. A kormányzótanács nem változtatott a fontosabb kamatszinteken, és csak egy óvatos lépést tett a szigorítás irányába azzal, hogy a pandémiás veszélyhelyzeti vásárlási program (PEPP) lassítása mellett döntött, azaz ebben a negyedévben kevesebb államkötvényt vásárol, mint az előző két negyedévben.

A “mérsékelten alacsonyabb” mértékű eszközvásárlás azt jelenti, hogy az euróövezeti jegybank fenntartotta a rugalmasságot, mivel a program által biztosított 1850 milliárd eurónál kisebb értékben is vásárolhat kötvényeket március végéig, de akár növelheti is ezt azt összeget. A piacok összességében enyhe fejleményként értékelték ezt a döntést, amely első ránézésre a monetáris szigorítás kezdetének tűnhetett.

Az elemzői várakozásokkal összhangban a kormányzótanács a járvány miatt még mindig bizonytalan helyzetben kivár, és decemberre halasztotta a fontos döntéseket. Ekkor ismerteti a monetáris politika nagyobb megváltoztatására vonatkozó terveit és a masszív pandémiás kötvényvásárlások fokozatos kivezetésének forgatókönyvét.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben pénteken emelkedtek az irányadó tőzsdeindexek, korrigáltak az előző napi mínuszok után. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,78 százalékos pluszban, 667,08 ponton állt közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül. Tokióban 1,16 százalékos pluszban, Sydney-ben pedig 0,38 százalékos pluszban zárt az irányadó index. Szöulban 0,30 százalékos, Hongkongban 1,58 százalékos, Sanghajban 0,31 százalékos, Sencsenben pedig 0,60 százalékos pluszban állt az irányadó tőzsdeindex nyolc óra körül.



A csütörtöki veszteségek mögött az áll, hogy zuhanórepülésre váltottak a videójátékokat kínáló kínai technológiai nagyvállalatok részvényei arra a sajtóhírre, miszerint a kínai hatóságok felfüggesztik az új online játékok engedélyének kiadását. Zárás után a South China Morning Post című újság úgy helyesbítette cikkét, hogy a szabályozó hatóságok csak lassítani fogják az engedélyek kiadását.Az érintett vállalatok közül péntek reggel a hongkongi tőzsdén a Tencent 1,17 százalékkal, a NetEase pedig 3,14 százalékkal drágult, de előző nap a Tencent 8,48 százalékos, a NetEase pedig 11,03 százalékos mínuszban zárt. A China Evergrande Group kínai ingatlanfejlesztő, amelynek súlyos adósságai vannak, csütörtökön 4,31 százalékos mínuszban zárt, és pénteken is folytatódott a lejtmenet, 0,85 százalékos mínuszban forogtak a részvényei.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedett a pénteki ázsiai kereskedésben.A novemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,88 százalékos pluszban, 72,08 dolláron, az októberi szállítású WTI pedig 0,76 százalékos nyereségben, 68,66 dolláron forgott nyolc óra körül.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,41 százalékkal, 1802,00 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,27 százalékkal, 1804,80 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.Csütörtökön vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. London 1,01 százalékos, Madrid pedig 0,43 százalékos mínuszban, míg Frankfurt 0,08 százalékos, Párizs 0,24 százalékos, Milánó pedig 0,13 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,06 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,14 százalékkal esett. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,04 ponttal csökkent, gyakorlatilag stagnált csütörtökön.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,43 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,46 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,25 százalékos mínuszban zárt. A határidős indexek mérsékelt emelkedést valószínűsítenek a pénteki nyitásra.(MTI)