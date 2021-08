Tőzsde – Emelkedéssel nyithat Európa

A globálisan kedvező hangulatban emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék szerdán, ezzel együtt az óvatosság lehet a meghatározó a kereskedésben, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a koronavírus erősen fertőző delta mutációjának gyors terjedése megtörheti a járványból talpra álló világgazdaság növekedésének lendületét.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 14 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 38 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 15 ponttal emelkedhet a nyitásban.

Szerdán nem várható fontosabb makrogazdasági adat, míg a nagyvállalatok közül a Daimler, az SAP, a Julius Baer és Novartis teszi közzé második negyedéves beszámolóját.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben Tokió kivételével emelkedtek a vezető indexek szerdán. Az erős amerikai vállalati beszámolók erősítették a kockázatvállalási hajlandóságot, és jót tett a hangulatnak az is, hogy enyhültek a kínai technológiai nagyvállalatokra nehezedő hatósági nyomás miatti aggodalmak.

Tokióban 0,29 százalékos mínuszban, míg Sydney-ben 0,37 százalékos, Sanghajban 0,70 százalékos, Sencsenben 1,06 százalékos, Szöulban 1,30 százalékos, Hongkongban pedig 1,11 százalékos pluszban állt az irányadó tőzsdeindex közép-európai idő szerint reggel nyolc óra előtt néhány perccel. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,93 százalékos pluszban, 668,02 ponton állt.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.

Az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,07 százalékos mínuszban, 72,36 dolláron, a szeptemberi szállítású WTI pedig 0,33 százalékos veszteségben, 70,33 dolláron forgott nyolc óra körül.



Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,19 százalékkal, 1813,41 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,12 százalékkal, 1816,20 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.Kedden túlnyomórészt enyhe emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. London 0,34 százalékos, Párizs 0,72 százalékos, Madrid 0,16 százalékos, Milánó pedig 0,02 százalékos pluszban, míg Frankfurt 0,09 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,20 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,28 százalékkal kúszott feljebb. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,03 százalékkal emelkedett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,80 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,82 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,55 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A határidős indexek enyhe csökkenést valószínűsítenek a szerdai nyitásra.(MTI)