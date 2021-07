Tőzsde – Emelkedéssel nyithat Európa

Emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék szerdán, követve New Yorkot, ahol másfél százalékot meghaladó pluszban zártak előző nap az irányadó indexek.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 13 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 4 ponttal, a párizsi CAC-40 index 4 ponttal, a milánói FTSE MIB pedig 35 ponttal emelkedhet a nyitásban.

Szerdán nem várható fontosabb makrogazdasági adat, míg a nagyvállalatok közül a Daimler, az SAP, a Julius Baer és Novartis teszi közzé második negyedéves beszámolóját.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben jórészt emelkedtek a vezető indexek szerdán, visszanyerve heti veszteségeik egy részét. A befektetők a jelek szerint átértékelik a gazdasági növekedéssel kapcsolatos aggodalmakat, de a dollár így is erős maradt a koronavírus veszélyesebb delta mutációjának gyors terjedését és várható gazdasági hatásait övező félelmek hatására.

A járvány újabb fellángolása megrázta a globális piacokat a hét elején, a befektetők igyekeztek szabadulni a kockázatos eszközöktől, és a biztonságos menedékként szolgáló eszközökbe, például kötvényekbe csoportosították át a felszabaduló tőkét. Ez a részvényárfolyamok zuhanását okozta, és kedden öthónapos mélypontra nyomta le az irányadó 10 éves amerikai államkötvényhozamot.

Sydney-ben 0,97 százalékos, Tokióban 0,51 százalékos, Sanghajban 0,62 százalékos, Sencsenben pedig 1,16 százalékos pluszban, míg Szöulban 0,36 százalékos, Hongkongban pedig 0,49 százalékos mínuszban állt az irányadó tőzsdeindex közép-európai idő szerint reggel fél nyolckor. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,07 százalékos mínuszban, 669,79 ponton állt.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökkent az ázsiai kereskedésben. A piacokat meglepte, hogy az amerikai nyersolajtartalékok emelkedtek a múlt héten, ami tovább fokozta azokat az aggodalmakat, hogy a koronavírus-járvány újabb hulláma visszavetheti az olaj iránti keresletet.A szeptemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,39 százalékos mínuszban, 69,08 dolláron, a WTI pedig 0,42 százalékos veszteségben, 66,92 dolláron forgott szerda reggel nyolc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,01 százalékkal, 1810,16 dollárra emelkedett, míg az augusztusi szállítású aranyé 0,12 százalékkal, 1809,30 dollárra esett a New York-i árupiacon.Egy sor kedvező gyorsjelentésnek és bányaipari vállalatok friss termelési adatainak köszönhetően kedden stabilizálódtak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek, miután előző nap az idei év legnagyobb veszteségét könyvelhették el.London 0,54 százalékos, Frankfurt 0,55 százalékos, Párizs 0,81 százalékos, Madrid 0,68 százalékos, Milánó 0,59 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,52 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,46 százalékkal kúszott feljebb. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,71 százalékkal emelkedett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 1,62 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,52 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,57 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A határidős indexek pár pontos elmozdulásokkal vegyes nyitást valószínűsítenek a szerdai nyitásra.(MTI)