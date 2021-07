Tőzsde – Emelkedéssel nyithat Európa

Enyhe emelkedéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék pénteken az előző napi erős veszteségek után.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 7 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 34 ponttal, a párizsi CAC-40 index pedig 7 ponttal kúszhat feljebb a nyitásban.

Csütörtökön a kockázatkerülés jellemezte a pénz- és tőkepiacokat, mivel emelkedik az új koronavírusos betegek száma és a jelek szerint lassul a világgazdasági növekedés. Az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) delta jelzésű mutációjának gyors terjedése aggodalomra ad okot Európában, ahol a kormányok próbálják újabb korlátozásokkal fékezni a fertőzést.

“A lassuló növekedés miatti félelmek és a magas részvényárfolyamok profitrealizáláshoz vezettek. A befektetők biztonságosabb eszközöket kerestek” – mutatott rá Simon Wiersma, az ING befektetési elemzője.

A befektetők nagy figyelmet szenteltek az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsának üléséről kiadott jegyzőkönyvnek, amelyben ismertették az új monetáris politikai stratégiát. Az nem okozott meglepetést, hogy a testület továbbra is 2 százalékban határozta meg az inflációs célt.

Figyelemre méltó azonban, hogy az euróövezeti jegybank az átlagos céllal szemben ezúttal a szimmetrikus célt választotta, ami azt jelenti, hogy a negatív és a pozitív eltéréseket egyaránt ellensúlyozni kell. A piacok rövid távon a laza monetáris politika támogatásának érzékelhetik az új stratégiát, mivel az új, 2 százalékos szimmetrikus inflációs cél elegendő mozgásteret ad az EKB-nak ahhoz, hogy hosszabb ideig fenntartsa jelenlegi politikáját.



Christine Lagarde EKB-elnök jelezte, hogy várakozásaik szerint középtávon az infláció a célszám alatt stabilizálódik. Az idei évre 2 százalék körüli inflációt várnak, ami több mint nyolc éve a legerősebb szint. Az árak emelkedésének üteme azonban jövőre 1,5 százalékra, 2023-ben pedig 1,4 százalékra lassulhat.A bizalom megfogyatkozása miatt Ázsiában és a csendes-óceáni térségben kéthavi mélypontra estek a vezető indexek pénteken. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) közép-európai idő szerint reggel hét óra körül 0,33 százalékos mínuszban, 671,82 ponton állt, de 662,09 ponton május közepi szinten is járt. Tokióban 0,67 százalékos, Sydney-ben 1,41 százalékos, Szöulban 1,30 százalékos, Sanghajban 0,29 százalékos, Sencsenben pedig 1,03 százalékos mínuszban, de Hongkongban 0,99 százalékos emelkedésben állt az irányadó index hét óra körül.Csütörtökön csökkenéssel zárt Európa és New York is, ahogy a befektetők biztonságosabb eszközökbe menekítették tőkéjük egy részét. Jól tükrözi a helyzetet, hogy a tízéves amerikai államkötvények hozama 1,25 százalékra, öt havi mélypontra süllyedt.A londoni FTSE-100 mutató 1,68 százalékos, a frankfurti DAX-index 1,73 százalékos, a párizsi CAC-40 index 2,01 százalékos, a madridi IBEX 2,31 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 2,55 százalékos mínuszban fejezte be a napot.A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,72 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,66 százalékkal csökkent. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 2,13 százalékkal esett vissza.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,75 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,86 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,72 százalékos mínuszban zárt. A határidős indexek pár pontos esést valószínűsítenek a pénteki nyitásra.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.A szeptemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,15 százalékos pluszban, 74,23 dolláron, az augusztusi szállítású WTI pedig 0,33 százalékos nyereségben, 73,18 dolláron forgott péntek reggel fél nyolckor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 1802,61 dolláron stagnált, míg az augusztusi szállítású aranyé 0,09 százalékkal, 1901,80 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.(MTI)