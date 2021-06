Tőzsde – Emelkedéssel indult a kereskedés a főbb európai piacokon

Emelkedéssel nyitottak a főbb nyugat-európai részvénypiacok hétfőn.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,69 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,53 százalékos, a párizsi CAC-40 0,55 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,39 százalékos, a madridi IBEX-35 index pedig 0,66 százalékos pluszban állt a kereskedés első néhány perce után.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,57 százalékos emelkedéssel, 4150,13 ponton állt negyed tízkor.

Az euró 1,2100 dolláron forgott a nemzetközi bankközi devizapiacon délelőtt kilenc órakor, 0,05 százalékkal gyengült a pénteki záráshoz képest.

A kriptodevizák piacán jelentős emelkedés alakult ki, miután Elon Musk, a Tesla amerikai autógyártó alapító-vezérigazgatója kijelentette, hogy ismét elfogadják majd fizetőeszközként a bitcoint, mihelyst a kriptobányászathoz használt energia ésszerű mértékben, legalább 50 százalékig megújuló forrásokból származik.

Az egyik széles körben elfogadott bitcoin árfolyamindex, a Coindesk indexe – amely a legnagyobb kereskedési platformok jegyzéseinek átlagát mutatja – hétfő délelőtt kilenc órakor 39 573,68 dolláron, 11,7 százalékos pluszban állt. Az elmúlt 24 órában a minimumot 35 221,41 dolláron, a maximumot pedig 39 794,57 dolláron érte el az index, a tranzakciók együttes értéke meghaladta a 5,68 milliárd dollárt.

A történelmi csúcsot április közepén 64 829,14 dolláron érte el a bitcoin.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul a kereslet erős növekedését valószínűsítő kilátásokra.Az augusztusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,55 százalékos pluszban, 73,09 dolláron, a júliusi szállítású WTI pedig 0,78 százalékos nyereségben, 71,46 dolláron forgott kilenc órakorAz eddigi kereskedésben a Brent 73,12 dolláron 2019 májusa, a WTI pedig 71,47 dolláron 2018 októbere óta nem látott csúcsokra kapaszkodott fel.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,96 százalékkal, 1858,51 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,90 százalékkal, 1962,70 dollárra esett a New York-i árupiacon.Pénteken emelkedéssel zárt Európa és New York is, a jelek szerint a piacokat meggyőzték a nagy jegybankok arról, hogy az emelkedő infláció dacára sem szigorítanak rendkívül laza monetáris politikájukon, nehogy megakasszák a még mindig törékeny gazdasági fellendülést.A londoni FTSE-100 mutató 0,65 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,78 százalékos, a párizsi CAC-40 index 0,83 százalékos, a madridi IBEX 0,78 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 0,31 százalékos pluszban fejezte be a hetet.A páneurópai indexek közül a hatszáz legnagyobb európai vállalat árfolyamának változását követő Stoxx Europe 600-as index 0,65 százalékos emelkedéssel, 457,51 ponton, ismét történelmi csúcson zárt. Az FTSE Eurofirst 300 index 0,63 százalékkal nőtt, az EuroStoxx50 viszont 0,75 százalékkal emelkedett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,04 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,19 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,35 százalékos pluszban zárt. A határidős indexek enyhe emelkedést valószínűsítenek a hétfői nyitásra.(MTI)