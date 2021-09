Tőzsde – Emelkedéssel indult a kereskedés a főbb európai piacokon

Óvatos emelkedéssel indult a kereskedés a főbb nyugat-európai részvénypiacokon pénteken, egy viharos hét utolsó napján.

Nyitás után néhány perccel a londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,17 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,09 százalékos, a párizsi CAC-40 0,33 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,10 százalékos, a madridi IBEX-35 index pedig 0,04 százalékos pluszban állt.

Az euró 1,1830 dolláron forgott a nemzetközi bankközi devizapiacon péntek délelőtt kilenc órakor, 0,04 százalékkal erősödött az előző napi záráshoz képest.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,41 százalékkal 1802,01 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,30 százalékkal, 1805,40 dollárra kapaszkodott fel a New York-i árupiacon.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára is emelkedik.

A novemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,06 százalékos pluszban, 72,21 dolláron, az októberi szállítású WTI pedig 0,94 százalékos nyereségben, 68,78 dolláron forgott péntek reggel kilenc órakor.

Csütörtökön vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. London 1,01 százalékos, Madrid pedig 0,43 százalékos mínuszban, míg Frankfurt 0,08 százalékos, Párizs 0,24 százalékos, Milánó pedig 0,13 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.



A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,06 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,14 százalékkal esett. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,04 ponttal csökkent, gyakorlatilag stagnált csütörtökön.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,43 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,46 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,25 százalékos mínuszban zárt. A határidős indexek mérsékelt emelkedést valószínűsítenek a pénteki nyitásra.(MTI)