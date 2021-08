Tőzsde – Emelkedéssel indult a kereskedés a főbb európai piacokon

Emelkedéssel nyitottak a főbb nyugat-európai részvénypiacok szerdán.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,43 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,51 százalékos, a párizsi CAC-40 0,40 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,42 százalékos, a madridi IBEX-35 index pedig 0,33 százalékos pluszban indította a kereskedést. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,33 százalékkal emelkedett.

Az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató délelőtt teszi közzé az euróövezet és a nagy euróövezeti tagállamok szolgáltatóipari és kompozit beszerzésimenedzser-indexeinek júliusi végleges adatait, az unió statisztikai hivatala pedig a kiskereskedelmi forgalom júniusi alakulását ismerteti.



A nagyvállalatok közül a Commerzbank, a Siemens Energy, a Hugo Boss és az Intesa Sanpaolo is szerdán hozza nyilvánosságra negyedéves beszámolóját.Kedden túlnyomórészt enyhe emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek, az óvatosság tetten érhető volt a kereskedésben az erős vállalati beszámolók, a koronavírus-járvány újabb fellángolása, a kínai technológiai nagyvállalatokat fenyegető szigorú szabályozás és a lassuló amerikai gazdasági növekedés jellemezte környezetben.London 0,34 százalékos, Párizs 0,72 százalékos, Madrid 0,16 százalékos, Milánó pedig 0,02 százalékos pluszban, míg Frankfurt 0,09 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,20 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,28 százalékkal kúszott feljebb. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,03 százalékkal emelkedett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,80 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,82 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,55 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A határidős indexek enyhe csökkenést valószínűsítenek a szerdai nyitásra.Az euró 1,1877 dolláron forgott a nemzetközi bankközi devizapiacon szerda délelőtt kilenc órakor, 0,14 százalékkal erősödött az előző napi záráshoz képest.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.Az októberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,07 százalékos mínuszban, 72,36 dolláron, a szeptemberi szállítású WTI pedig 0,21 százalékos veszteségben, 70,41 dolláron forgott szerda reggel kilenc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,23 százalékkal, 1814,16 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,14 százalékkal, 1816,70 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.(MTI)