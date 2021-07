Tőzsde – Emelkedéssel indult a kereskedés a főbb európai piacokon

A globálisan kedvező hangulatban emelkedéssel nyitottak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék csütörtökön.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,13 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,38 százalékos, a párizsi CAC-40 0,52 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,38 százalékos, a madridi IBEX-35 index pedig 0,37 százalékos pluszban indította a kereskedést. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,52 százalékkal emelkedett.

Csütörtökön a befektetők elsősorban az Európai Központi Bank kormányzótanácsának döntéseire, valamint Christine Lagarde elnök ezt követő sajtótájékoztatójára fognak összpontosítani. Az euróövezeti jegybank két hete megváltoztatta inflációs célját, és a befektetők arra kiváncsiak, hogy ez megváltoztatja-e a monetáris politika irányát, különös tekintettel arra, hogy Lagarde a hét elején azt mondta, “néhány érdekes variáció és változás” várható a csütörtöki üléstől.

“Úgy véljük, hogy az EKB megerősíti előretekintő útmutatását, hogy jelezze, a piacok által jelenleg vártnál hosszabb időszakig maradnak változatlanul az irányadó kamatlábak és eszközvásárlási program (APP) részeként folyó nettó vásárlások” – írta Nick Kounis, az ABN Amro holland bank vezető elemzője.

Eközben gőzerővel halad a gyorsjelentése szezon. A világ harmadik legnagyobb reklámügynöksége, a párizsi székhelyű Publicis csoport a tőzsdei nyitás közölt második negyedéves jelentésében erős növekedésről adott számot, és jelezte, hogy pénzügyi eredményei idén teljes egészében visszatérnek a világjárvány előtti szintre.



A svájci Givaudan, a világ vezető illatanyag-, aroma- és élelmiszerízesítő-gyártója nettó nyeresége és árbevétele is emelkedett az első félévben. A koronavírustesztek iránti erős keresletnek köszönhetően első féléves nyereségének emelkedéséről számolt be a Roche svájci gyógyszeripari vállalat is.A nagyvállalatok közül csütörtökön teszi közzé második negyedéves beszámolóját az Unilever, a Valeo, az ABB, a Centrica és a Mulberry isAz euró 1,1796 dolláron forgott a nemzetközi bankközi devizapiacon csütörtök délelőtt kilenc órakor, 0,03 százalékkal erősödött az előző napi záráshoz képest.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára az előző napi záróértékek körül mozgott kilenc óra után pár perccel.A szeptemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,32 százalékos mínuszban, 72,00 dolláron, a WTI pedig 0,18 százalékos veszteségben, 70,17 dolláron forgott.A befektetőket elkedvetlenítette, hogy nem csökkent, hanem kétmillió hordóval nőttek az amerikai kereskedelmi nyersolajtartalékok a múlt héten a kereslet lanyhulását jelezveAz azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,06 százalékkal, 1802,26 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,08 százalékkal, 1801,90 dollárra esett a New York-i árupiacon.A hét elején még világvége hangulat uralkodott az értékpapírpiacokon, hétfőn 2 százalékot meghaladó mínuszokban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. A befektetőket megijesztette, hogy szerte a világban, így Európában és az Egyesült Államokban is, megint meredeken nő az új koronavírussal fertőzöttek száma, ami megtörheti a világgazdaság lendületét. A befektetők igyekeztek szabadulni a kockázatos eszközöktől, és a biztonságos menedékként szolgáló eszközökbe, például kötvényekbe csoportosították át a felszabaduló tőkét.A hangulat szerdára teljes egészében megfordult, és az előző napi enyhe emelkedés után erős pluszokban zárt Európa. London 1,70 százalékos, Frankfurt 1,36 százalékos, Párizs 1,85 százalékos, Madrid 2,50 százalékos, Milánó pedig 2,36 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,65 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,61 százalékkal kúszott feljebb. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 1,78 százalékkal emelkedett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,83 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,82 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,92 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A határidős indexek enyhe emelkedést valószínűsítenek a csütörtöki nyitásra.(MTI)