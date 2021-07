Tőzsde – Emelkedéssel indult a kereskedés a főbb európai piacokon

Emelkedéssel nyitottak a főbb nyugat-európai részvénypiacok pénteken.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,53 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,24 százalékos, a párizsi CAC-40 0,48 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,06 százalékos, a madridi IBEX-35 index pedig 0,25 százalékos pluszban indította a kereskedést. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,23 százalékot kúszott feljebb.

A kereskedés első tíz perce után Londonban 0,33 százalékos, Frankfurtban 0,12 százalékos, Párizsban 0,29 százalékos, Madridban 0,83 százalékos, Milánóban pedig 0,29 százalékos pluszban állt a vezető tőzsdeindex.

Csütörtökön jórészt csökkenéssel zártak a tőzsdék Európában és New Yorkban is. A befektetőket elbizonytalanította, hogy a koronavírus delta mutációjának gyors terjedése miatt újból emelkedni kezdett a fertőzöttek száma, ami kockázatot jelent az amúgy is lassuló gazdasági növekedésre. Aggasztó az is, hogy az infláció hónapok óta meredeken emelkedik Európában és az Egyesült Államokban. A jegybankok döntéshozói egyelőre átmeneti jelenségnek ítélik az árak szárnyalását, így kitartanak a rendkívül laza monetáris politika folytatása mellett.



London 1,12 százalékos, Frankfurt 1,02 százalékos, Párizs 0,99 százalékos, Madrid 1,52 százalékos, Milánó pedig 1,27 százalékos mínuszban fejezte be a napot. A hatszáz legnagyobb európai vállalat árfolyamának változását követő Stoxx Europe 600-as index 0,95 százalékkal, az euróövezeti gyűjtőindexek közül pedig az EuroStoxx50 1,05 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,15 százalékos pluszban, míg az S&P 500-as mutató 0,33 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,70 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A határidős indexek enyhe emelkedést valószínűsítenek a pénteki nyitásra.Az euró 1,1806 dolláron forgott a nemzetközi bankközi devizapiacon péntek délelőtt kilenc órakor, 0,05 százalékkal gyengült az előző napi záráshoz képest.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára a harmadik egymást követő napon csökken. A befektetők attól tartanak, hogy visszatér a túlkínálat a piacra.A szeptemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,33 százalékos mínuszban, 73,23 dolláron, az augusztusi szállítású WTI pedig 0,29 százalékos veszteségben, 71,44 dolláron forgott kilenc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,35 százalékkal, 1822,80 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,26 százalékkal, 1824,30 dollárra esett a New York-i árupiacon.(MTI)