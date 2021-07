Tőzsde – Emelkedéssel indult a kereskedés a főbb európai piacokon

Emelkedéssel nyitottak a főbb nyugat-európai részvénypiacok pénteken az előző napi erős veszteségek után.

A londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,30 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,34 százalékos, a párizsi CAC-40 0,60 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,45 százalékos, a madridi IBEX-35 index pedig 0,24 százalékos pluszban indította a kereskedést. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,47 százalékot emelkedett.

A kereskedés első húsz perce után Londonban 0,54 százalékos, Frankfurtban 0,73 százalékos, Párizsban 1,15 százalékos, Milánóban 0,90 százalékos, Madridban pedig 0,35 százalékos nyereségben állt a vezető tőzsdeindex.

Csütörtökön a kockázatkerülés jellemezte a pénz- és tőkepiacokat, mivel emelkedik az új koronavírusos betegek száma és a jelek szerint lassul a világgazdasági növekedés. Az új típusú koronavírus delta jelzésű mutációjának gyors terjedése aggodalomra ad okot Európában, ahol a kormányok próbálják újabb korlátozásokkal fékezni a fertőzést.



Ennek megfelelően csökkenéssel zárt Európa és New York is, ahogy a befektetők biztonságosabb eszközökbe menekítették tőkéjük egy részét. Jól tükrözi a helyzetet, hogy a tízéves amerikai államkötvények hozama 1,25 százalékra, öthavi mélypontra süllyedt.A londoni FTSE-100 mutató 1,68 százalékos, a frankfurti DAX-index 1,73 százalékos, a párizsi CAC-40 index 2,01 százalékos, a madridi IBEX 2,31 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 2,55 százalékos mínuszban fejezte be a napot.A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 1,72 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 1,66 százalékkal csökkent. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 2,13 százalékkal esett vissza.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,75 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,86 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,72 százalékos mínuszban zárt. A határidős indexek már mérsékelt, 0,2-0,3 százalékos emelkedést valószínűsítenek a pénteki nyitásra.Az euró 1,1833 dolláron forgott a nemzetközi bankközi devizapiacon délelőtt kilenc órakor, 0,03 százalékkal gyengült a csütörtöki záráshoz képest.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára emelkedik.A szeptemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,51 százalékos pluszban, 74,50 dolláron, az augusztusi szállítású WTI pedig 0,73 százalékos nyereségben, 73,47 dolláron forgott kilenc órakor.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,03 százalékkal, 1802,00 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,13 százalékkal, 1797,80 dollárra csökkent a New York-i árupiacon.(MTI)