Tőzsde – Emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén

A javuló nemzetközi befektetői hangulat miatt várhatóan pozitív tartományban nyithat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) pénteken az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint; csütörtökön a BUX 330,42 pontos, 0,74 százalékos csökkenéssel, 44 300,61 ponton zárt.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, az OTP grafikonján 10 535 forintnál húzódik a következő támasz, letörésénél folytatódhat a negatív korrekció, amely akár a 10 ezer forintos szint alá is leviheti a jegyzést. Csütörtökön az OTP-részvények ára 135 forinttal, 1,26 százalékkal 10 605 forintra esett, forgalmuk 2,9 milliárd forintot tett ki.

A Mol meghatározó szinteket tört le csütörtökön, az alakzati célárfolyam 2600 forintra mutat, míg 2704 forintnál már ellenállást képez az 50 napos mozgóátlag. Csütörtökön a Mol 42 forinttal, 1,55 százalékkal 2672 forintra csökkent, 1,4 milliárd forintos forgalomban.

A Richter jegyzése hamarosan a 7775 forintos szintet célozhatja meg, amennyiben sikerül megmaradnia a 7600 forintos szint felett. Az RBC Capital 12 800 forintról 12 400 forintra csökkentette a gyógyszergyártóra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is felülsúlyozás – tette hozzá az elemző. Az előző nap a Richter-papírok árfolyama 35 forinttal, 0,46 százalékkal 7620 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom árfolyamában továbbra is ellenállást jelent a 394 forintos szint, míg támasz 381 forintnál található. Csütörtökön a Magyar Telekom árfolyama 2,0 forinttal, 0,51 százalékkal 394 forintra erősödött, forgalma 66,1 millió forint volt.(MTI)