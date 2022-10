Tőzsde – Elemző: negatív korrekcióval indulhat a kereskedés a tőzsdén

A romló nemzetközi befektetői hangulat miatt a negatív tartományban indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában jelezte: a BUX -nál meghatározó támasz 40 ezer pontnál, míg ellenállás 41 ezer pontnál található a grafikonon.

A vezető részvények közül az OTP -nél 9000, majd 9100 forintnál húzódnak ellenállási szintek, 8800 forintnál pedig kialakult egy rövid távú támasz, amelyre érdemes figyelni a szakértő szerint. A Mol árfolyamában nincs változás, továbbra is a 2400-2500 forintos szintek között mozog a jegyzés.

A Richter újabb ellenállási szintet tört át, amely 8200 forintnál húzódott; ha sikerül felette maradni, folytatódhat az emelkedés a 8400-8500 forintos zóna irányába. A Magyar Telekom fontos kitörést hajtott végre, ezzel meg is érkezett a 300 forintos ellenálláshoz, áttörése esetén a következő szint 310 forintnál adódna – hívta fel a figyelmet az elemző.

Kitért arra is, hogy célárcsökkentés érkezett az OTP-re, a Raiffeisen Bank International elemzője 13 500 forintról 10 700 forintra csökkentette az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, viszont továbbra is vételre javasolja a részvényt.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 436,66 pontos, 1,08 százalékos emelkedéssel, 40 990,22 ponton zárt csütörtökön, a részvénypiac forgalma 4,8 milliárd forint volt. A Mol 16 forinttal, 0,65 százalékkal 2480 forintra erősödött, 1,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 58 forinttal, 0,65 százalékkal 8958 forintra nőtt, forgalmuk 1,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4,5 forinttal, 1,53 százalékkal 299,50 forintra emelkedett, forgalma 63,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 2,36 százalékkal 8250 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.(MTI)