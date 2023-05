Tőzsde – Elemző: enyhe mínuszban zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 186,79 pontos, 0,40 százalékos csökkenéssel, 46 303,67 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 8,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Sághy Balázs, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek elmondta: átlagos forgalom mellett a BUX-index enyhe mínuszban zárt, ami globális összehasonlításban nagyon jónak számít.

Közölte, egész nap az amerikai adósságplafon témája foglalkoztatta a befektetőket, és várhatóan ez a republikánusok és demokraták közti egyezség megszületéséig így is lesz. Elég nagy aggodalmak vannak azzal kapcsolatban, hogy „csődbe megy Amerika”, ez a bizonytalanság nehezedik most a piacokra mindenütt – tette hozzá az elemző.

Sághy Balázs arra is kitért, hogy a magyar blue chipeknél nem volt különösebb elmozdulás. Külön csak az OTP-t említette, amelynek az árfolyama ugyan 1,17 százalékkal gyengült, ez azonban az elemző szerint összehasonlítva az európai bankokkal jónak mondható.

A Mol árfolyama 6 forinttal, 0,22 százalékkal 2772 forintra csökkent, 989,1 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 130 forinttal, 1,17 százalékkal 11 020 forintra esett, forgalmuk 4,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2,5 forinttal, 0,58 százalékkal 431,50 forintra erősödött, forgalma 649,7 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,37 százalékkal 8230 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3314,52 ponton zárt szerdán, ez 14,44 pontos, 0,43 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.(MTI)