Tőzsde – Elemző: az Amerikából érkezett kedvező makrogazdasági adat hatására emelkedett a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1027,91 pontos, 1,56 százalékos emelkedéssel, 66 839,15 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Árokszállási Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy a zárás előtti egy órában az összes vezető részvény – OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom – emelkedett, emiatt pedig a BUX-index is pluszban zárt.

Az elemző szerint ez azzal magyarázható, hogy az Amerikai Egyesült Államokból kedvező makrogazdasági adat érkezett, amelyből kiderült, hogy a szolgáltatásokért fizetett árak jóval alacsonyabban alakultak, mint azt a piac várta. Mindez a tengerentúlon beindította a kamatcsökkentési várakozásokat és javította a befektetői hangulatot is. Erre reagált a magyar piac is, ahol a vezető részvényeknél a vevők a tengerentúlról érkezett kedvező adattal egy időben jelentek meg.

A Mol 50 forinttal, 1,69 százalékkal 3014 forintra erősödött 1,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 365 forinttal, 2,16 százalékkal 17 300 forintra nőtt, forgalmuk 5,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 7 forinttal, 0,78 százalékkal 900 forintra emelkedett, forgalma 316,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,28 százalékkal 9485 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,7 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 6179,08 ponton zárt szerdán, ez 6,77 pontos, 0,11 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.(MTI)