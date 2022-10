Tőzsde – Elemző: a kedvező nemzetközi hangulat húzta fel a BUX-ot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 252,20 pontos, 0,64 százalékos emelkedéssel, 39 855,56 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 6,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a pénteki záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta a nemzetközi hangulat mozgatta a részvény piacokat, amelyek pozitívba fordultak részben a gáz árak jelentős csökkenése miatt. Ez hajtja fel az európai tőzsdéket, köztük a magyar piacot is.

Ugyanakkor jelezte, alacsony forgalom mellett elért 0,64 százalékos emelkedésével a BUX-index kicsit alulteljesített az európai piacokhoz képest.

Arra is kitért, hogy bár eltérően változtak a vezető részvények, azokra vonatkozó egyedi hírek nem érkeztek.

Török Lajos azt is elmondta, hogy a forint jelentősen erősödött a többi devizával szemben a jó piaci hangulatban.

A Mol 8 forinttal, 0,33 százalékkal 2458 forintra erősödött, 936,0 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 142 forinttal, 1,68 százalékkal 8600 forintra nőtt, forgalmuk 3,4 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 1,5 forinttal, 0,53 százalékkal 281,50 forintra csökkent, forgalma 377,6 millió forint volt.

A Richter-papírok változatlan árfolyamon, 7980 forinton zártak, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3542,81 ponton zárt hétfőn, ez 5,44 pontos, 0,15 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.(MTI)