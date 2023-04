Tőzsde – Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 44 217,85 ponton zárt a hét utolsó kereskedési napján, csütörtökön, 4,49 százalékkal magasabban az előző heti záróáránál.

A részvénypiac heti forgalma a négy kereskedési napon 24,67 milliárd forint volt az előző heti 34,12 milliárd forint után, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek.

Hétfőn 1,59 százalékos emelkedéssel zárt a magyar tőzsde, a vezető részvények erősödtek. Alacsony, átlag alatti volt a forgalom, és vállalati hír sem érkezett.

Kedden 1,57 százalékkal emelkedett a BUX, európai összehasonlításban is jól teljesített, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek. Az emelkedés fő motorja a Richter volt, elsősorban amiatt a bejelentés miatt, amely szerint a vállalat 40 milliárd forint értékben fog a következő 12 hónapban saját részvényt visszavásárolni.

Szerdán a BUX 0,49 százalékos emelkedéssel zárt, felülteljesítette az európai indexeket, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A Mol árfolyamát az igazgatóság osztalékjavaslata hajtotta felfelé, a részvényesek a tavalyi 300 forint után az idén rekordösszegű, 350 forintos osztalékra számíthatnak.

Csütörtökön is folytatódott a jó hangulat, miután az előző napokban visszatértek a vevők és emelkedtek az árfolyamok. A részvényindex 0,77 százalékkal emelkedett, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Richter nyitás előtt közzétette, hogy megkezdik a kedden bejelentett részvényvisszavásárlási programot, ez volt az oka a gyógyszerpapír nagyobb erősödésének.

A héten a Richter 8,12 százalékkal erősödött, a részvény 7920 forinton zárt csütörtökön, heti forgalma meghaladta a 6,4 milliárd forintot.

A Mol árfolyama 5,85 százalékkal emelkedett, csütörtökön a papír 2714 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma csaknem elérte a 6 milliárd forintot.

Az OTP 2,28 százalékkal erősödött a héten, csütörtökön 10 210 forinton zárt, heti forgalma 11,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott a héten, a papír záróára 400,5 forint volt csütörtökön, heti forgalma 472,5 millió forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3515,13 ponton zárt a héten, ami 41,46 ponttal, 1,19 százalékkal magasabb az előző hetinél.(MTI)