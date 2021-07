Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Erős csökkenéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók hétfőn, miután a koronavírus-járvány újabb fellángolása felszította a gazdasági növekedés lassulásával kapcsolatos aggodalmakat.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,46 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,25 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,32 százalékos mínuszban indította a napot.

Az Egyesült Államokban a múlt héten 70 százalékkal, napi átlagban 30 ezerre emelkedett az új koronavírussal megfertőződöttek száma az előző héthez képest a SARS-CoV-2 vírus erősen fertőző, delta mutációjának gyors terjedése miatt. A betegség szövődményeiben elhunytak száma 26 százalékkal, napi átlagban 250-re nőtt, túlnyomó többségüknek nem volt védőoltása.

A gazdasági ciklus változásaira kényesen reagáló, valamint az utazással és szabadidő eltöltésével kapcsolatos vállalatok árfolyama jelentős mínuszokban várta a tőzsdenyitást.

A légitársaságok és a hajótársaságok, köztük a Southwest Airlines, a Delta Air Lines, a United Airlines, az American Airlines, a Royal Caribbean, a Carnival és a Norwegian Cruise 2,0 százalék és 3,6 százalék közötti mínuszban forgott a nyitás előtti elektronikus kereskedésben. A kamatok változására érzékeny pénzintézetek közül a Bank of America, a JPMorgan Chase, a Goldman Sachs, a Morgan Stanley és a Citigroup mindegyike 2 százalék közötti veszteségben toporgott, híven tükrözve, hogy az irányadó tízéves államkötvények hozama február közepi mélypontra esett.



Az olajárak meredek csökkenése miatt jelentős, 1,8 százalék és 4,1 százalék közötti mínuszokban várták a tőzsdenyitást a nagy olajipari vállalatok, köztük a Marathon Petroleum, a Chevron, a Schlumberger, az Exxon Mobil, a Halliburton és az Occidental Petroleum.“A gazdasági növekedés már tetőzött, és a növekedési aggodalmak visszatértek. A jó hír az, hogy még akkor is, ha néhány gazdasági mutató túljutott csúcspontján, a részvények középtávon továbbra is pozitívan teljesítenek egy kedvező gazdasági környezetben” – mutattak rá a hamburgi székhelyű Berenberg bank elemzői. Ugyanakkor azt is elismerték, hogy a magas árfolyamok, a járvány miatti aggodalmak, a kereskedés nyáron jellemzően alacsony forgalma és az erős befektetői részvényallokáció “egyelőre a piacok jelentős emelkedése ellen szólnak”.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken egyre jobban eluralkodik a borúlátás. Hétfő délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 2,21 százalékos, a frankfurti DAX-index 2,59 százalékos, a párizsi CAC-40 2,43 százalékos, a madridi IBEX 35 mutató 2,31 százalékos, a milánói FTSE MIB pedig 3,21 százalékos mínuszban állt. A Stoxx Europe 600-as index 2,21 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index 2,32 százalékkal, az EuroStoxx50 pedig 2,57 százalékkal esett.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1817 dollárt adtak, 0,08 százalékkal gyengült a dollár. A jenhez képest 0,75 százalékot veszített értékéből a dollár, 109,25 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,03 százalékkal, 1810,36 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,14 százalékkal, 1812,50 dollárra esett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára meredeken esik.Fél négykor a szeptemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 3,87 százalékos mínuszban, 70,74 dolláron, a WTI pedig 4,32 százalékos veszteségben, 68,47 dolláron forgott. Napi minimumán a Brent 70,58 dolláron, a WTI pedig 68,39 dolláron másfél havi mélyponton is járt.A háttérben az áll, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagállamait és szövetségeseiket, köztük Oroszországot magában foglaló, OPEC+ néven emlegetett csoport vasárnap megállapodott a kitermelés növeléséről. A befektetők attól tartanak, hogy emiatt túlkínálat alakulhat ki az olajpiacokon, miközben a járvány újra erősödőben van számos országban.Pénteken csökkenéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,86 százalékkal, 34 687,85 pontra, az S&P 500-as mutató 0,75 százalékkal, 4327,16 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,80 százalékkal, 14 427,20 pontra csúszott le.(MTI)