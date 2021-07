Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a New York-i indexek

Csökkenéssel nyitottak az irányadó New York-i tőzsdemutatók kedden. Bár jól indult a második negyedéves gyorsjelentési szezon, a befektetőket megriasztotta, hogy a vártnál sokkal erősebb, 13 éve nem látott mértékben nőttek a fogyasztói árak júniusban az Egyesült Államokban.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,10 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,08 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,12 százalékos mínuszban indította a kereskedést.

A koronavírus-járványt fékező korlátozások feloldásával és a gazdaság újraindulásával párhuzamosan az utóbbi hónapokban meredeken ívelt fel az infláció, miközben a nyersanyagárak elszabadulása és a munkaerőköltségek emelkedése továbbra is erősíti az inflációs nyomásokat. Júniusban éves összevetésben 5,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak, ami 2008 augusztusa (5,4 százalék) óta a legmagasabb érték. Havi összehasonlításban szezonális kiigazítással számolva 0,9 százalékos emelkedést mértek, ez 2008 júniusa (1,0 százalék) óta a legerősebb ütem.

Az adatsor közzététele után meredeken estek a határidős tőzsdeindexek, a tízéves amerikai államkötvények hozama pedig 1,348 százalékról 1,376 százalékra ugrott, jelezve, hogy a befektetők félelmei szerint a jegybank szerepét betöltő a Federal Reserve a korábban gondoltnál előbb kényszerül elkezdeni a monetáris szigorítást.



Enyhítette a tőzsdeindexek veszteségeit, hogy a nyitás előtt közzétett gyorsjelentésében a nagybankok közül a JPMorgan Chase és a Goldman Sachs, valamint a PepsiCo amerikai üdítőital- és chipsgyártó is a várakozásokat meghaladó eredményekről számolt be.A nagy nyugat-európai értéktőzsdéken vegyesen alakult a kereskedés. Kedd délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,09 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,04 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,06 százalékos pluszban toporgott, de Madrid 0,94 százalékos, Milánó pedig 0,28 százalékos mínuszban állt. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,10 százalékos pluszt mutatott.A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1809 dollárt adtak, 0,46 százalékkal erősödött a dollár. A jenhez képest 0,05 százalékkal erősödött a dollár, 110,41 jenen forgott.Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,35 százalékkal, 1812,20 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,25 százalékkal, 1810,40 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul. A szeptemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,52 százalékos pluszban, 75,55 dolláron, az augusztusi szállítású WTI pedig 0,24 százalékos nyereségben, 74,28 dolláron forgott fél négykor.Hétfőn emelkedéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek: a Dow Jones ipari átlag 0,36 százalékkal, 34 996,18 pontra, az S&P 500-as mutató 0,35 százalékkal, 4384,63 pontra, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,21 százalékkal, 14 733,20 pontra kúszott fel.(MTI)