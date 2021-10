Tőzsde – Csökkenéssel nyitottak a főbb európai piacok

Csökkenéssel nyitottak a főbb nyugat-európai részvényindexek hétfőn. A kereskedést az iránykeresés és a kivárás jellemzi, miközben a kőolaj ára rendületlenül menetel felfelé, szítva az infláció miatti félelmeket.

A londoni FTSE 100 mutató 0,11 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,33 százalékos, a párizsi CAC-40 mutató 0,22 százalékos, a milánói FTSE MIB 0,16 százalékos, a madridi IBEX-35 index pedig 0,30 százalékos mínuszban indította a kereskedést. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,25 százalékkal esett.

A kereskedés után tíz perccel azonban Londonban már 0,20 százalékos, Párizsban pedig 0,12 százalékos pluszban, míg Frankfurtban már csak 0,18 százalékos, Milánóban 0,09 százalékos, Madridban pedig 0,08 százalékos mínuszban állt az irányadó tőzsdeindex.

Az eurót 1,1582 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon hétfő délelőtt kilenc órakor, 0,13 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz a pénteki záráshoz képest.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára ismét többéves csúcsokra kúszott fel a szűkös kínálat és az emelkedő kereslet szorításában.

A decemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 1,54 százalékos pluszban, 83,66 dolláron, míg a novemberi szállítású WTI 1,88 százalékos nyereségben, 80,64 dolláron forgott kilenc órakor.



A Brent 83,50 dolláron 2018 októbere, a WTI pedig 81,03 dolláron 2014 októbere óta nem látott szinten is járt a hétfői ázsiai kereskedésben.A legnagyobb európai gáztőzsde, a holland TTF decemberi határidős jegyzésében péntek délelőtt 87,00 euróba került a földgáz megawattóránként, ami 0,69 százalékkal kevesebb a pénteki záróértéknél.Az Intercontinental Exchange (ICE) londoni jegyzésében 9 órakor novemberi szállításra 2,14 fontba került a földgáz thermenként, 3,7 százalékkal csökkent az ára. (A therm egy brit mértékegység, 2,83 köbméter földgáz elégetésével nyert energiának felel meg.)Az arany ára csökken. Az azonnali jegyzésekben a nemesfém unciánkénti ára 0,15 százalékkal, 1754,00 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,15 százalékkal, 1755,00 dollárra esett a New York-i árupiacon.Pénteken vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. London 0,25 százalékos, Milánó pedig 0,23 százalékos pluszban, míg Frankfurt 0,29 százalékos, Párizs 0,61 százalékos, Madrid pedig 0,09 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,28 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,26 százalékkal csökkent. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,61 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,03 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,19 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,51 százalékos mínuszban zárt.(MTI)