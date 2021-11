Tőzsde – Csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai tőzsdék

Csökkenéssel nyithatnak szerdán a nyugat-európai tőzsdék, a befektetők kivárnak az amerikai inflációs adatok ismertetése előtt.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 15 ponttal, a frankfurti DAX-40 index 40 ponttal, a párizsi CAC-40 index 13 ponttal, a milánói FTSE MIB pedig 38 ponttal csökkenhet a nyitásban.

Számos nagyvállalat teszi közzé gyorsjelentését szerdán, köztük a Credit Agricole, az Engie, az Alstom, az EDF, az Allianz, a Continental, a Dialog, az E.On, az Infineon, a Siemens Energy, az ABN Amro, a Thomas Cook és a Marks & Spencer. Délelőtt az októberi német inflációs és a szeptemberi olasz ipari termelési adatokat ismertetik.

Az amerikai munkaügyi minisztérium a fogyasztói árak októberi alakulását tükröző adatsort teszi közzé. A várakozások szerint havi összevetésben 0,5 százalékkal, éves szinten pedig 5,8 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. A kedden közölt adatok szerint októberben is meredeken emelkedtek a termelői árak az Egyesült Államokban, újabb jeleként annak, hogy az inflációs nyomások erősek maradnak a következő hónapokban.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben csökkentek az indexek a kínai ingatlanpiaci vállalkozások fizetőképességét övező aggodalmak újraéledése miatt is. Az olajárak emelkedése pedig tovább fokozta azokat a félelmeket, hogy a magas amerikai infláció erősítheti a nyomást a döntéshozókon, kikényszerítve a vártnál korábbi kamatemelést.

A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,42 százalékos mínuszban, 645,19 ponton állt közép-európai idő szerint reggel fél nyolckor. Tokió 0,61 százalékos, Sydney 0,14 százalékos. Szöul pedig 1,09 százalékos csökkenéssel zárt. A még nyitva tartó tőzsdék közül Hongkong 0,68 százalékos, Sanghaj 0,53 százalékos, Sencsen pedig 0,97 százalékos mínuszban állt.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára már a negyedik egymást követő napon emelkedik.

A piacokat meglepte, hogy az amerikai nyersolajtartalékok csökkentek a múlt héten, aminek hátterében az áll, hogy a járvány miatti korlátozások enyhítése növelte a keresletet a rövidebb távú utazások iránt.



A januári határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,60 százalékos pluszban, 85,29 dolláron, míg a decemberi szállítású WTI 0,31 százalékos nyereségben, 84,41 dolláron forgott nyolc óra körül, egyre közeledve az október végén elért több éves rekordszintekhez.A Brent 86,70 dolláron hároméves, a WTI pedig 85,41 dolláron hétéves csúcson is járt két héttel ezelőtt.Az arany unciánkénti ára az azonnali jegyzésekben 0,34 százalékkal, 1825,20 dollárra, míg a decemberi szállítású aranyé 0,19 százalékkal, 1827,30 dollárra esett a New York-i árupiacon.Kedden enyhe csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. London 0,36 százalékos, Frankfurt 0,04 százalékos, Párizs 0,06 százalékos, Milánó pedig 0,97 százalékos mínuszban, míg Madrid – egyedüliként – 0,05 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 és az FTSE Eurofirst 300 index egyaránt 0,19 százalékkal csökkent. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,18 százalékkal esett.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,31 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,35 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 0,60 százalékos mínuszban zárt. A határidős indexek mérsékelt csökkenést valószínűsítenek a szerdai nyitásra.(MTI)