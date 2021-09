Tőzsde – Csökkenéssel nyithat Európa

Enyhe csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai értéktőzsdék pénteken, pánik nincs, de a kockázatvállalási hangulatot rontják a China Evergrande kínai ingatlanfejlesztő csoport körüli bizonytalanságok.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 0,03 százalékkal, a frankfurti DAX-30 index 0,13 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 0,2 százalékkal eshet a nyitásban.

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben vegyesen alakult a kereskedés. A Morgan Stanley Capital International által számított, Japánt kivéve az ázsiai részvénypiacok árfolyam-alakulását mérő index (MSCI Asia ex Japan) 0,07 százalékos pluszban, 646,64 ponton állt közép-európai idő szerint reggel nyolc óra körül.

Tokió 2,13 százalékos pluszban, Sydney viszont 0,37 százalékos mínuszban zárt. Szöulban 0,07 százalékos, Hongkongban 0,21 százalékos, Sanghajban pedig 0,45 százalékos mínuszban, míg Sencsenben 0,37 százalékos pluszban állt az irányadó tőzsdeindex nyolc óra körül.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára már a negyedik egymást követő napon emelkedett pénteken. A befektetők a kínálat szűkülését látják, miközben erős a kereslet a kockázatosabb eszközök, így az olaj iránt, és a remények szerint fellendülnek a gazdaságok a járvány után.

A novemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,38 százalékos pluszban, 77,54 dolláron, a WTI pedig 0,23 százalékos nyereségben, 73,47 dolláron forgott nyolc óra körül. A Brent ára 77,73 dolláron hároméves csúcson is járt.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,65 százalékkal, 1753,91 dollárra, a decemberi szállítású aranyé pedig 0,22 százalékkal, 1753,70 dollárra emelkedett a New York-i árupiacon.



Csütörtökön London kivételével emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. London 0,07 százalékos mínuszban, míg Frankfurt 0,88 százalékos, Párizs 0,98 százalékos, Madrid 0,78 százalékos, Milánó pedig 1,41 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,93 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,91 százalékkal kúszott feljebb az előző nap. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 1,08 százalékkal emelkedett csütörtökön.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 1,48 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,21 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,04 százalékos pluszban zárt. A határidős indexek enyhe csökkenést valószínűsítenek a pénteki nyitásra.