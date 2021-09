Tőzsde – Csökkenéssel indult a kereskedés a főbb európai piacokon

Csökkenéssel indult a kereskedés a főbb nyugat-európai részvénypiacokon szerdán.

Nyitás után néhány perccel a londoni tőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index már 0,70 százalékos, a frankfurti DAX-index 1,06 százalékos, a párizsi CAC-40 0,95 százalékos, a milánói FTSE MIB 1,10 százalékos, a madridi IBEX-35 index pedig 1,35 százalékos mínuszban állt.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 1,00 százalékot esett.

Ázsiához hasonlóan Európát is lefelé húzza a New York-i tőzsdék gyengesége, amely a gazdasági növekedés lassulása miatti aggodalmakra vezethető vissza. A csalódást keltő augusztusi amerikai foglalkoztatottsági adatok óvatosságra intették a befektetőket, bár egyben azt is eredményezhetik, hogy a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve az eddig gondoltnál csak később kezdi el szigorítani monetáris politikáját.

Az Európai Központi Bank kormányzótanácsa csütörtökön tartja szeptemberi kamatdöntő ülését. Az euróövezetben egy évtizedes csúcsra szökött fel a pénzromlás üteme augusztusban, és egy sor gazdasági mutató is kedvező képet festett a gazdaságról. Emiatt egyes piaci megfigyelők már arra számítanak, hogy az EKB szigorításra kényszerülhet.

Az euró 1,1835 dolláron forgott a nemzetközi bankközi devizapiacon szerda délelőtt kilenc órakor, 0,03 százalékkal gyengült az előző napi záráshoz képest.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,05 százalékkal 1795,01 dollárra emelkedett, míg a decemberi szállítású aranyé 0,08 százalékkal, 1797,00 dollárra süllyedt a New York-i árupiacon.



A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára stabilizálódott az előző két nap elszenvedett veszteségek után.A novemberi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,40 százalékos pluszban, 71,98 dolláron, az októberi szállítású WTI pedig 0,50 százalékos nyereségben, 68,69 dolláron forgott szerda reggel kilenc órakor.Kedden csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek, egyedül a madridi IBEX-35 mutató tudott emelkedni, 0,14 százalékkal. London azonban 0,53 százalékos, Frankfurt 0,56 százalékos, Párizs 0,26 százalékos, Milánó pedig 0,72 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést.A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 0,49 százalékkal, az FTSE Eurofirst 300 index pedig 0,46 százalékkal esett. Az euróövezeti gyűjtőindexek közül az EuroStoxx50 0,50 százalékkal csökkent.New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,76 százalékos, az S&P 500-as mutató pedig 0,34 százalékos mínuszban, míg a Nasdaq-piac összetett mutatója 0,07 százalékos pluszban zárt. A határidős indexek enyhe, 0,1 százalék körüli csökkenést valószínűsítenek a szerdai nyitásra.(MTI)