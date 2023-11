Továbbra sem kell aggódniuk az informatikusnak, nagy a kereslet a hazai IT-munkaerőpiacon

Az IT iparág hatalmas lendületet vett az elmúlt években, és az informatikai szakemberekre még mindig nagy a kereslet, a mesterséges intelligencia, a szoftvertervezés- és fejlesztés, valamint a kiberbiztonság terén különösen. A fizetések éppen ezért továbbra is magasak, a Python fejlesztő akár havi bruttó 2.000.000 Ft-ot is kereshet. A vállalatok azonban megfontoltabbak lettek a szakemberek alkalmazását illetően, és egyre nagyobbá vált a senior kollégák iránti kereslet. Mi a helyzet a piacon, és most mit lehet látni 2024-re vonatkozóan? A Bluebird piaci körképe.

Itthon a legnagyobb igény továbbra is a Cloud megoldások terén tapasztalattal rendelkező szakemberekre van. Azure/AWS tudás a leggyakrabban keresett, illetve a Devops vonal továbbra is kiemelkedő, melyhez elvárt a CI/CD módszertan gyakorlat. Rendkívül népszerűek a full stack fejlesztők, akik 2023-ban már akár havi bruttó 2.000.000 Ft-os fizetéssel is számolhattak senior szinten, de hasonló összeget vihettek haza a backend területen dolgozó szakemberek Java, PHP, Python, C# vagy éppen Node.Js vonalon dolgozó szakemberek. Frontend technológiák terén továbbra is az Typescript, Angular, React a meghatározó – derül ki a Bluebird 2023-as IT piaci körképéből.

Megfontoltabbak lettek a vállalatok az IT szakemberek alkalmazását illetően, egyre keresettebbek a senior kollégák

A megfontoltság érzékelhető a vállalatok oldaláról. Egyedi megoldásokkal, AI rendszerekkel, illetve gyártás, autóipar, elektronika, hardver közeli fejlesztések területén tevékenykedő és/vagy nemzetközi háttérrel rendelkező cégeknél bővülés érzékelhető. A növekedést a cégek rendkívül óvatosan, lassan építkezve végzik, a kiválasztási folyamatok is sokszor hetekig, ritkább esetekben 2-3 hónapig is elhúzódhatnak. A tavalyi évben banki, pénzügyi területen volt jelentősebb bővülés, jelenleg a szektorban visszaesés mutatkozik, jellemzően inkább pótlás miatt nyitottak a pozíciók, és egyre inkább a senior kollégákat keresik.

“Azt látjuk, hogy a vállalatok a korábbiakhoz képest jóval seniorabb, 4-5+ év tapasztalattal rendelkező kollégákkal szeretnének elsősorban bővülni. Egyre kevesebb junior és medior jelöltet keresünk, illetve jóval több a speciális szaktudást igénylő pozíció. Nagy az igény azon szakemberekre, akik területükön belül nem csak széleskörű, hanem rendkívül mély és magabiztos, gyakorlati tudással rendelkeznek, melyet a cégek tesztekkel, gyakran 3-4 körös interjúkkal szűrnek meg” – mondja Balassa Réka, a Bluebird Zrt. IT Recruitment üzletágának vezetője. “Tapasztalatunk alapján, akik leggyakrabban jelentkeznek hozzánk, és talán a legnyitottabbak jelenleg az új lehetőségekre, azok a projektvezetők, rendszerszervezők, business analyst jelöltek, tesztelők és az 1-2 éves gyakorlattal rendelkező fejlesztők” – tette hozzá.

Sokkal több energia ráfordítással lehet megtalálni az ideális szakembert, egyrészt a támasztott elvárások, a cégek mérsékeltebb növekedése, másrész a jelöltek nyitottsága miatt. A vállalatok jóval több szakemberből választják ki a számunkra megfelelőt, még erősebben szűrik a jelölt személyiségét és motivációját a szakmai tapasztalat mellett.

Rugalmasabb bérsáv rendszer alakult ki az előző évhez képest

A szakemberek elsősorban a stabil hátteret, a biztos lehetőséget keresik leendő munkahelyükben, és nem utolsó szempont számukra továbbra sem az anyagi fejlődés. Az otthoni munkavégzés lehetősége még mindig meghatározó, heti legalább 3 napot szeretnének otthonról dolgozni. A bérekben nagyobb növekedés az elmúlt fél évben nem tapasztalható, inkább a bérsávok rugalmasabbak a senior szakemberek tekintetében, a felső határ megközelítőleg 10%-kal nőtt. A Bluebird által elhelyezett IT szakemberek átlag bruttó bérei – melyek az idei évben elfogadott ajánlatok – tavaly október végéhez képest 8,9%-ot növekedett.

Nagy lendületet vett a hazai IT piac a fizetések terén az elmúlt 3 évben

A hazai IT szektorban is rohamos fejlődés mutatkozott meg az elmúlt három évben a fizetések terén. 2020 és 2023 között a Frontend fejlesztők (Javascript, Typescript, Angular, React) iránti kereslet 143%-kal emelkedett, fizetésben pedig a seniorok 2020-ban bruttó 1.100.000 Ft-ot, idén pedig már akár bruttó 2.000.000 Ft-ot kerestek havi szinten.

“Átlagosan 149%-os fizetés emelkedés volt megfigyelhető a legnépszerűbb IT pozícióknál az elmúlt három évben. A legnagyobb, 158%-os növekedés Python developer körében volt tapasztalható, de a Data Scientist/engineer pozíció esetében is 155%-os átlag növekedés mutatkozott” – tette hozzá Balassa Réka.

Mit tartogat 2024?

Úgy tűnik, hogy mind az IT eszközökre fordított költségek, mind pedig a munkaerő juttatások is növekedni fognak a jövő évben nemzetközi szinten – derült ki a statista.com jelentéséből. A számítógépekre, táblagépekre, mobiltelefonokra, nyomtatókra, valamint adatközpont-rendszerekre, vállalati szoftverekre és kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadások 2023-ban elérték a bruttó 4,7 billió dollárt. 2024-re várhatóan szintén IT eszközökre fordítanak a legtöbbet az IT szektoron belül, és ez elérheti világszerte akár a bruttó 5,1 billió dollárt is.

A kanadai Techopedia szerint a Cyber Security Engineer, azaz a kiberbiztonsági mérnök iránti kereslet az utóbbi időben rohamosan megnövekedett, 2013 és 2021 között 350%-kal ugrott meg, és a jövő évben várhatóan még tovább fog emelkedni és az egyik legnépszerűbb pozícióvá növi ki magát. A szerepük nélkülözhetetlen a szervezet adatainak és infrastruktúrájának védelmében. Csak az Egyesült Államokban jelenleg több mint 750.000 kiberbiztonsági betöltetlen állás van. A szakértők azt is jósolták, hogy 2025-re 3,5 millió betöltetlen állás lesz az iparágban. Bruttó 120.000 dolláros átlagos éves fizetéssel lehet kalkulálni világszerte, és a több éves tapasztalattal rendelkező szakemberek akár bruttó 165.000 dolláros keresettel a kiberbiztonsági mérnökök az IT szektor egyik legjövedelmezőbb fizetési skáláját képviselik.

A Data Scientist és a Frontend fejlesztői állások is népszerűek lesznek a magas fizetés miatt. Az előbbiben dolgozó szakemberek átlagosan bruttó 128.000 dollár és 171.000 dollár között is kereshetnek évente, míg az utóbbi esetében bruttó 107.000 dollár és 130.000 dollár közötti keresetre számíthatnak.

Balassa Réka szerint a vállalatok számára hatalmas kihívást fog jelenteni továbbra is az infláció okozta fizetés növekedés, a jelöltek fejlődni szeretnének, többet keresni vagy legalább a fizetésüket „reál értéken” tartani. Azon cégek fogják tudni a kiemelt szakmai tudású szakembereket bevonzani, akik folyamatosan felülvizsgálják a béreket, és alkalmazkodnak a piaci változásokhoz, a jelöltek számára stabilitást biztosítanak és a munkavégzésben pedig jelentős rugalmasságot. 2024 elejétől már az IT piac fellendülésére lehet számítani. A digitalizáció, az AI tovább erősödik, idén a Q3 és Q4-ben létszámstopot elrendelt vállaltok újra nyitják kapuikat, ugyanis az IT területre szánt erőforrások, beruházások nagymértékben befolyásolják a cégek piaci versenyhelyzetét, fejlődését és jövőjét.