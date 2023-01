Továbbra is befektetési ajánlású “BBB mínusz”-ra minősítette a magyar államadós-osztályzatot az S&P Global Ratings

Egy fokozattal, az eddigi “BBB/A-2”-ről a továbbra is befektetési ajánlású “BBB mínusz/A-3”-ra lefelé módosította a devizában és a helyi valutában fennálló hosszú és rövid futamidejű magyar államadós-kötelezettségek besorolását pénteken az S&P Global Ratings nemzetközi hitelminősítő. A magyar osztályzatot a másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Moody’s Investors Service is befektetési kategóriában, az S&P új besorolásánál eggyel jobb fokozaton tartja nyilván.

A S&P Global Ratings a péntek éjjel Londonban bejelentett módosítással egy időben a tavaly augusztus óta érvényben tartott negatívról stabilra javította a magyar szuverén besorolás kilátását.

A stabil kilátást alátámasztó tényezők között a cég kiemelte, hogy várakozása szerint a magyar gazdaság a következő két évben elkerüli a jelentősebb visszaesést és átvészeli az orosz-ukrán háború közvetett hatásait.

A hitelminősítő azzal is számol, hogy a magyar kormány a következő néhány évben fokozatosan csökkenti az államháztartási hiányt, és az orosz földgázszállítások általánosságban továbbra is fennakadás nélkül folytatódnak.

A stabil kilátás tényezői között szerepel az is, hogy az S&P Global Ratings szerint az Európai Unió nem csökkenti jelentősebb mértékben, legfeljebb késlelteti a 2021-2027-es pénzügyi EU-keretből (MFF), illetve az ellenállóképesség javítására szolgáló európai uniós pénzügyi eszközből (RRF) Magyarország számára hozzáférhető folyósításokat.

Az osztályzat leminősítésének indokai között ugyanakkor a cég kiemelte, hogy Magyarország gazdasági sokkok sorozatát szenvedte el a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború miatt, és e sokkok gyengítették a költségvetési és a monetáris szakpolitika rugalmasságát.

Az S&P Global Ratings a magyar gazdaság specifikus kockázatának nevezi azt a kérdést, hogy az unió jogállamisági mechanizmusa alapján részben még mindig befagyasztott EU-folyósítások időben hozzáférhetővé válnak-e Magyarország számára, mivel e források felszabadítása a feltétele egyes reformtervek sikeres végrehajtásának.

A hitelminősítő ugyanakkor megerősíti: alapeseti várakozása az, hogy Magyarország és az EU megállapodásra jut, és az Európai Unió nem csökkenti jelentősen e folyósításokat.

E forgatókönyv alapján az S&P Global Ratings előrejelzése a következő évekre éves átlagban a magyar hazai össztermék (GDP) 4 százalékának megfelelő uniós finanszírozást valószínűsít.

A hitelminősítő elemzése szerint a magyar energiaellátást terhelő rövid távú kockázatok tavaly ősz óta elenyésztek, tekintettel a csökkenő keresletre és az enyhe télre. E tényezők enyhítették a tározói földgázkészletekre nehezedő nyomást – áll az S&P Global Ratings pénteki elemzésében.

A cég közölte: azzal számol, hogy a magyar gazdaság az idén szűken, de elkerüli a visszaesést. Az S&P Global Ratings várakozása szerint a magyar GDP-érték az idén 0,3 százalékkal növekszik reálértéken, köszönhetően elsősorban a nettó export pozitív hozzájárulásának.

Ha a lefelé ható kockázatok nem materializálódnak, a magyar gazdaság éves növekedési üteme a következő években 3 százalék közelébe gyorsulhat – áll a hitelminősítő elemzésében.

A cég az idei év második felére az infláció érdemi csökkenését várja, de számításai szerint az átlagos infláció 2023 egészére számolva még eléri a 18,5 százalékot.

A hitelminősítő szerint az éves összevetésű inflációs ütem 2024 végére tér vissza a Magyar Nemzeti Bank 2-4 százalékos tűrési sávjába.

Az S&P Global Ratings idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország a pénteki osztályzati elbírálás után július 7-én, majd december 8-án szerepel ismét.

A Fitch Ratings – amely a múlt héten negatívra módosította a magyar adósosztályzat kilátását – legközelebb június 23-ra, utána december 15-re jelölte ki a magyar szuverén osztályzatok idei vizsgálati időpontjait.

A Moody’s 2023-ra szóló felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először március 3-án, majd szeptember 1-én kerül sorra.

A három cég mindegyike 2016 óta a befektetésre ajánlott osztályzati sávban tartja nyilván Magyarországot.

A Fitch és a Moody’s magyar államadós-besorolása “BBB”, illetve ugyanennek megfelelő “Baa2”, és mindkét osztályzat egy fokozattal jobb, mint az S&P Global Ratings által pénteken megállapított új besorolás.(MTI)