Továbbra is 4,7 millió körül van a foglalkoztatottak száma, ami jó hír ebben a válságos időszakban – mondta a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Czomba Sándor az m1 aktuális csatornán közölte: gyakorlatilag a mostani 4 százalék körüli munkanélküliség mellett is ki lehet mondani, teljes foglalkoztatás van Magyarországon. Problémának azt nevezte, hogy a munkanélküliek kétharmada az ország egyharmadára koncentrálódik. Példaként Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar vármegyéket említette.

Ismerve a magyar munkaerő mobilitását, oda kell a munkahelyeket vinni, „ahol a munkáskéz rendelkezésre áll” – fogalmazott az államtitkár, aki szerint ez történik most a debreceni és a nyíregyházi beruházásokkal.

Kiemelte, öt éven belül Debrecen környékén 30 ezer új munkahely létesül, ami „most be van tárazva”. Ez a szűkebb és a bővebb térség számára is kihívás lesz.

Kormányzati és foglalkoztatáspolitikai szempontból az lesz a feladat, hogy azokat az embereket, akik tudnak, akarnak és képesek dolgozni, megtalálják, segítsék őket képzésekkel, átképzésekkel, hogy a munkaerőpiacra vissza tudjanak lépni – jelentette ki az államtitkár.

A Kossuth Rádió reggeli műsorában Czomba Sándor, Orbán Viktor miniszterelnök szavaira hivatkozva közölte, a következő években nagyságrendileg 500 ezer munkáskézre van szüksége az országnak, hogy be tudja futni azt a növekedési pályát, amit a kormány szeretne.

Matematikai esély van a feltöltésre, „ténylegesen 500 ezer munkáskezet bevallom őszintén jelen pillanatban országhatáron belül nem látunk” – mondta az államtitkár, aki valószínűnek tartja, hogy szükség lesz vendégmunkásra, „esetükben a mértékük az izgalmas, valamint az, honnan és milyen módon érkeznek”.

Czomba Sándor az M1 aktuális csatornán a keresetek alakulásáról megjegyezte, látszik, hogy az infláció a következő hónapokban csökkeni fog, miközben a bérnövekedés dinamikája nagy valószínűséggel megmarad. Ezért a GFM államtitkárának reményei szerint év vége felé megint el tudják majd mondani, hogy Magyarország képes volt szinten tartani a reálkereseteket.(MTI)