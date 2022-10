Tovább egyszerűsödik az átalányadózás

Tovább egyszerűsödik az átalányadózásra való átállás, illetve az átalányadózók adminisztrációja – jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) konferenciáján hétfőn, Budapesten. A hamarosan az Országgyűlés elé kerülő adómódosítás kidolgozását a területi kamarákkal együttműködve a BKIK is konkrét javaslatokkal szorgalmazta a vállalkozókkal történt konzultációi alapján.

Új, a KKV-kat támogató válságkezelő programokat dolgoz ki a kormány a gazdasági kamarákkal, köztük a BKIK-val szorosan együttműködve – derült ki a BKIK A gazdasági válságkezelés eszközei, támogatás- és adópolitika, a gazdasági kamarák szerepe című konferenciáján. A kormányzat gyármentő programja és az energiaigényes kis- és középvállalkozásokat támogató intézkedései mellett adóegyszerűsítésekkel- és könnyítésekkel, köztük az átalányadózás egyszerűsítésével is segíti a cégeket.

Varga Mihály pénzügyminiszter a BKIK rendezvényén kiemelte: az Országgyűlésnek benyújtandó adómódosító javaslatoknak köszönhetően többek között könnyebb lesz az átalányadózás választása. Az egyszerűbb szabályozás mellett jelentősen csökken az adminisztrációs teher is: tizenkettő helyett évente csak négyszer kell járulékbevallást benyújtani. A legnagyobb könnyítéssel a kisvállalkozások számolhatnak a törvényjavaslat alapján, a helyi iparűzési adó egyszerűsödik számukra. A pénzügyminiszter közölte: továbbra is folytatódnak a Széchenyi Kártya Programok is, amelynek keretein belül év eleje óta 2500 milliárd forint forráshoz jutottak a KKV-k.

A konferenciát megnyitó Nagy Elek, a BKIK elnöke az MNB kamatemelésének szükségessége mellett a sikeres válságkezelés és túlélés szempontjából is kiemelten fontos eszközként jellemezte a gazdasági kamarák helyzetelemző, javaslattevő és konzultációs szerepét, melynek egyik fontos sikere a most benyújtandó törvénymódosítás. Ezen kívül a BKIK az elmúlt időszakban a KATA, illetve a vállalkozói adózás témája mellett más területeken is széleskörű vállalkozói egyeztetésre alapozott javaslatcsomagokat dolgozott ki a döntéshozók számára. Ilyenek az energiahatékonysági javaslatok vagy a rakpart-vitában való konstruktív részvétel, illetve a repoharakkal kapcsolatos átfogó egyeztetéssorozat – tette hozzá.

Az eseményen felszólaló Isépy Tamás, a Századvég Makrogazdaság üzletágvezetője arról beszélt, hogy jelenleg 20-25 éve nem látott kockázatok, pl. árfolyam, kamat, infláció nehezítik a becslést a jövőbeni folyamatokra, ugyanakkor a különböző elemzések nagyjából hasonló mutatókkal számolnak, nincs nagy eltérés. Elmondta: a Századvég jövőre 1,8%-os, 2024-re pedig 3,7%-os növekedést számolt.

A BKIK konferenciáján Páricsi Zoltán adótanácsadó, a BKIK Számviteli, Adótanácsadói, Könyvelői és Könyvvizsgálói Osztály elnöke és Csókay Ákos, a budapesti kamara főtitkára is felszólaltak a BKIK szakértői szerepe és a gazdasági kormányzati partnerségének témáiban.