Történetének legerősebb negyedévét zárta az Airbnb

Történetének legerősebb negyedévét zárta a szálláshelyek online piacterét üzemeltető Airbnb, miután fellendültek az utazások a koronavírus-járvány megfékezésével párhuzamosan.

A San Franciscó-i székhelyű amerikai vállalat a csütörtöki tőzsdezárás után kiadott gyorsjelentésében közölte, hogy bevétele és nyeresége egyaránt rekordszintet ért el. A nyáron meghaladta az egymilliárdot a kumulatív vendégszám, ami részben annak köszönhető, hogy egyre többen kapták meg a koronavírus elleni védőoltást, és a járvány harmadik hullámának elcsitultával enyhítették az utazási korlátozásokat. Idén ismét fellendültek a hosszabb távú és külföldi utazások a határok megnyitásának köszönhetően, de a hazai és a rövid távú utazások továbbra is népszerűbbek a járvány előtti utolsó, 2019-es évhez képest. A foglalások lemondásának szintje pedig továbbra is magasabb a járvány előttinél.

Az Airbnb menedzsmentje a részvényeseknek írt levelében felhívta a figyelmet arra hogy egy utazási fellendülésnél “valami nagyobb dolog történik”. A járvány következményeként a világ forradalmi változásokon megy keresztül abban a tekintetben, hogy az emberek hogyan élnek és dolgoznak. Az olyan technológiák, mint a Zoom, lehetővé teszik az otthoni munkavégzést. Az Airbnb pedig lehetővé teszi, hogy bármelyik otthonból lehessen dolgozni. Ez az új rugalmasság forradalmasítja az utazásokat is: emberek milliói utazhatnak gyakrabban, hosszabb utakra és több helyre, sőt élhetnek bárhol az Airbnb segítségével.

Az eredmények alátámasztani látszanak az Airbnb véleményét. A vállalat értékesítési árbevétele éves összevetésben 67 százalékkal, 2 milliárd 237 millió dollárra emelkedett a harmadik negyedévben A két évvel korábbi azonos időszak, 2019 július-szeptemberében elért 1,65 milliárd dollárhoz képest 36 százalékkal volt nagyobb a bevétel.



Az Airbnb adó- és kamatfizetés, illetve értékcsökkenési leírás előtti eredménye (EBITDA) kiigazításokkal számolva 1,1 milliárd dollárra rúgott a harmadik negyedévben, 120 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 501 millió dollárt, illetve 213 százalékkal a két évvel korábbi 3124 millió dollárt.A vállalat az előző három negyedévben elszenvedett veszteségek után ismét nyereséget termelt, az adózás utáni profit 834 millió dollárt, részvényenként 1,22 dollárt tett ki. A tavalyi harmadik negyedévben 219 millió, egy évvel korábban pedig 267 millió dollárra rúgott a haszon. Az idei első negyedévben 1,2 milliárd, a másodikban pedig 68 millió dollár volt a veszteség.Elemzők 2,06 milliárd dolláros bevétel mellett részvényenként 72 cent nyereségre számítottak.A 2008 nyarán alapított Airbnb egy online piactér, amelyen keresztül szálláshelyeket lehet kiadni és lefoglalni az interneten. Az oldal a szeptemberi adatok szerint 5,6 millió hirdetéssel rendelkezik a világ több mint 220 országának és régiójának százezer városában.Az Airbnb hajtotta végre tavaly a legnagyobb, 3,5 milliárd dollár értékű elsődleges részvénykibocsátást az Egyesült Államokban. Részvényei tavaly decemberben ABNB ticker kóddal kerültek be a New York-i elektronikus tőzsde, a Nasdaq jegyzésébe. A 68 dolláros áron kibocsátott papírokkal december 10-én 146 dolláron indult a kereskedés, az azóta eltelt 11 hónap alatt a 121,51 és 219,88 dollár közötti sávban mozgott az árfolyam.Csütörtökön 3,23 százalékos pluszban, 178,45 dolláron zárt a részvény. A nyitás előtti elektronikus kereskedésben a vártnál jobb eredményeknek köszönhetően 6,33 százalékos pluszban, 189,74 dolláron forogtak a papírok. A vállalat piaci tőkeértéke meghaladja a 110,5 milliárd dollárt.(MTI)