Top 5 hegesztési hiba, amivel gyakran találkozhatunk

Hegesztés során számos olyan tipikus hibával találkozhatunk, amiknek köszönhetően a hegesztés minősége és a varratok elkészítése nem lesz tökéletes. A jó hír viszont, hogy ezek jelentős része egyébként kellő odafigyeléssel kiküszöbölhető.

A villamos ívhegesztés során még akár tapasztalt szakértőkkel is előfordul, hogy jellemzően sietségből vagy inkább figyelmetlenségből alaphibákat követnek el. A kezdőkre ez pedig még inkább igaz. Ebben a cikkben azt az 5 hibát vesszük sorra, amelyek a leggyakrabban szoktak előfordulni a hegesztés során.

1. Nem megfelelő hegesztési technológiát választunk

Hegeszteni többféle technológiával is lehet és értelemszerűen a különféle hegesztési technológiákhoz a megfelelő hegesztőgépet kell alkalmazni.

Az egyik legismertebb és legelterjedtebb megoldás a bevonatos pálcával végzett hegesztés (MMA), ahol a hegeszteni kívánt anyagot egy bevonattal ellátott pálca leolvasztásával kötjük össze. Ezért is hívják bevont elektródás hegesztésnek.

Az alapokat könnyű elsajátítani, de igazán szép hegesztést ezzel a módszerrel nehéz végezni. Ha tehát olyan hegesztést kell készítenünk, ahol látszó varratokat kell készíteni, akkor ne ezt a megoldást válasszuk! Ez sokkal inkább hobbimunkákhoz, ipari szereléseknél jó, vagyis olyan esetekben, ahol fontos a jó minőségű hegesztés, de a hegesztés szépsége csak másodlagos.

Ezzel szemben a CO hegesztés vagy a védőgázas (fogyóelektródás) hegesztés során nem keletkezik olyan salakanyag, mint az MMA esetében és sokkal szebb varratot lehet készíteni.

2. Hegesztőpisztoly okozta hibák

Ha védőgázas hegesztés mellett döntünk, akkor a gázfúvóka kopottsága vagy szennyezettsége esetében a varrat minősége nem lesz megfelelő. Emiatt is kell ellenőrizni a gázfúvóka állapotát, és mindig tisztítsuk le a kosztól, koromtól és egyéb szennyeződésektől. A rosszul megválasztott döntési szög szintén okozhat minőségbeli problémákat, és a varratbeolvadás nem lesz megfelelő.

3. Nem megfelelő áramellátás és áramerősség megválasztása

Az áramerősség, egészen pontosan az ívfeszültség beállítása kritikus pont a hegesztés során:

Ha túl nagy áramerősséget használunk, akkor porozitások alakulhatnak ki, szélkiolvadás jelentkezhet vagy akár az anyagok összeolvadása is megtörténhet, sőt a varrat repedése is előfordulhat.

Ha pedig túl alacsony az ívfeszültség, akkor a nem megfelelő hőképzés miatt zárványok és salakanyag keletkezik a megfelelő hegesztés és anyagösszedolgozás helyett.

4. Védőgázzal kapcsolatos hibák

Amikor CO hegesztést alkalmazuk, akkor a hegesztőgáz egyik célja, hogy megakadályozza a varrat minőségét rontó szennyeződésekkel való érintkezést. Ha két hegesztés között jelentős idő telik el, akkor a rendszerbe nitrogén, oxigén vagy akár nedvesség is kerülhet, így a nyomáscsökkentő nem tud megfelelően funkcionálni. Ezért a hegesztés pontatlan, koszos, repedezett lehet. A szennyeződésektől úgy tudunk megszabadulni, hogyha a munka megkezdése előtt a rendszer átöblítjük. Ez a gyakorlatban egy kb. 1 perces védőgázas öblítést jelent, amit akkor is érdemes elvégezni, amikor kicseréljük a palackot.

Hasonló hiba ha túl hosszú tömlőt használunk a nyomáscsökkentő és az áramforrás között. Érdemes maximum 2-3 méteres összekötő tömlőt használni, mert így elkerülhető, hogy a hegesztési varrat indításakor pórusképződés lépjen fel.

5. Sietünk és türelmetlenek vagyunk

A hegesztés egy külön szakterület, aminek az elsajátításához idő kell. Aki rendszeresen hegeszt, az pontosan tudja, hogy milyen anyagot, milyen elektródát vagy milyen gázt használjon, milyen sebességgel mozgassa a kezét, milyen áramerősséget válasszon, hogy a legjobb és legszebb eredményt érhesse el. De még számukra is időre van szükség, a szép varrat készítéséhez. Ha viszont valaki ritkán hegeszt, akkor a türelem még fontosabb erény a hegesztés során.

Első körben próbáljuk ki egy kisebb területen a választott technológiát és áramerősséget. Ha ott megbízhatóan, magabiztosan és szépen megy a varratkészítés, csak akkor érdemes továbblépni a nagyobb felületekre.

Amikor hegesztési munkára van szükségünk, akkor célszerű megfelelő szakértelemmel és eszközökkel hozzáfogni a munkához. A hazai piacon számos cég foglalkozik ilyen eszközök gyártásával és forgalmazásával, legyen szó bevontelektródás hegesztőkről, fogyóelektródás védőgázas hegesztőkről vagy épp volframelektródás (AWI) gépekről. A Zákány Szerszámháznál ezek a hegesztőgép típusok mind elérhetőek, széles választékban, akár készletről is!