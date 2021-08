Több napsütés és melegedés várható a hétvégén

A hétvégén ismét több lesz a napsütés, szárazabb és melegebb idő várható, vasárnap néhol 36 Celsius-fokot is mérhetnek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken napos, gomolyfelhős idő várható, de főleg északkeleten, valamint a Dunántúlon kialakulhat elszórtan zápor, néhol zivatar. Máshol kisebb a csapadék valószínűsége. Többfelé erős lesz a szél. A hajnali 11-17 fokról délután 22-28 fokig melegszik a levegő.

Szombaton is sok lesz a napsütés, de a nyugati és északkeleti határvidéken ekkor is előfordulhat kis eséllyel futó zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-17, a legmagasabb hőmérséklet 27-32 fok között alakul.

Vasárnap is nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható.



Estig csak nyugaton és északon lehet elvétve csapadék. Estétől azonban északnyugat felől már több helyen valószínű zápor, zivatar, továbbá a szél is megerősödik. A minimumhőmérséklet 15-22, a maximumhőmérséklet 27-36 fok között valószínű; a Dunántúl északnyugati részein lesz hűvösebb – olvasható az előrejelzésben.(MTI)