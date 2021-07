Több mint egymilliárd forintból korszerűsítette két vidéki áruházát a SPAR

Az üzletlánc a vevők igényeinek megfelelően alakította át egy nagykanizsai, valamint egy gyáli szupermarket áruházát. A zalai megyei jogú város egységére több mint 780 millió forintot fordítottak, a budapesti agglomeráció járásközpontjának üzletére pedig több mint 269 millió forintot.

„A járványidőszakban is következetesen alkalmazott beruházási és fejlesztési stratégiánk létjogosultságát bizonyítja két újabb, vidéki szupermarketünk megújítása. Vállalatunk a minőségre és a kiszolgálásra igényes vásárlói elvárásokat követte, amikor egy nagykanizsai és egy gyáli áruházát újította fel. Az összességében több mint 1 milliárd forintos beruházással a korszerű és kényelmes vásárlás élményét kínáljuk a két város üzleteiben is. Korszerű, mert bővült a speciális termékek választéka és mert a leghatékonyabb energiafelhasználásról gondoskodtunk a telepített technológiákkal; kényelmes, mert – többek között – a legkelendőbb friss árukat áttekinthetőbb elhelyezéssel kínáljuk vásárlóinknak, amellyel egyfajta „piacos” élményt biztosítunk” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Három hónapos felújító munka után 2021. július 1-től vehették újra birtokukba a Nagykanizsa, Kalmár utca 3. szám alatti szupermarketet a vásárlók. A zalai város autóbusz-pályaudvarának szomszédságában álló, több mint 780 millió forintból megújult áruház 28 munkatársat foglalkoztat. Az átépített bejárat mögött egy elrendezésében teljesen átalakított belső térbe léphetnek a vásárlók, amely nagy hangsúlyt helyez a friss áruk kínálatára. A vevőközönséget a „piacos” elhelyezésű zöldségosztály fogadja, amit a helyben sütött pékáruk kínálói követnek. Utánuk a kényelmi termékek hűtőszigete és a – legújabb design szerint megépített – SPAR to Go pult következik, utóbbi frissen tartott meleg ételekkel várja a fogyasztókat. Utánuk az egymás mellé helyezett csemege-kiszolgálópult és az előrecsomagolt húskészítmények és csemegeáruk hűtői közül választhatnak a vevők: dönthetnek a pult frissen adagolt termékei vagy a frissen tartott – és várakozás nélkül azonnal hozzáférhető – darabáruk mellett. A csemegepult végén a tejtermékek hűtője zárja a frissáru bevásárlási kört. A nagykanizsai üzlet a belső berendezés komplex cseréjével – új polcok, zöldséges állványok, pékségi és hűtőbútorok, pénztárgépek –, a közlekedőfolyosók szélesítésével, és az önkiszolgáló kasszák telepítésével a kényelmes és gyors nagy bevásárlás élményét biztosítja a város lakóinak. Emellett a vállalat a fontos környezetvédelmi szempontokra is ügyelt: energiatakarékos LED-lámpák gondoskodnak a kellő fényről, illetve környezetkímélő, szén-dioxid alapú hűtéstechnikai rendszer került kiépítésre.Több mint 269 millió forintos ráfordítással újult meg a Gyál, Déryné utca 1-3. szám alatti szupermarket, amely a 2021. július 22-i újranyitása óta 17 főnek ad munkát. A Pest megyei járási központ belvárosában lévő áruház mindössze két hónap alatt kapott frissebb és modernebb külsőt és belsőt. A bejáratnál – jobban áttekinthető – alacsony bútoros zöldségosztály fogadja az áruházba lépőket. Az üzlet elülső részében található az újonnan kialakított kiszolgálópult, valamint a csomagolt friss csemege- és hústermékeket kínáló hűtősor is, hogy a vevők itt is eldönthessék: a pult személyes szolgáltatását vagy az azonnali beszerzést választják.A pult végén álló pékáru-osztály vezeti a vásárlót az üzlet hátsó részébe, ahonnan a tejhűtő érintésével teljessé tehető a „vásárlási körút”. Új csemege-, sajt- és baromfipultot alakítottak ki, és az aktuális koncepció szerint készült el a látványpékség is. A gyáli üzletbe áttekinthető fali mirelit hűtőt is telepítettek, a vásárlást szalagos kasszák segítik. A takarékos LED-világítás pedig a kevesebb energiahasználatot teszi lehetővé. A 23 ezer főt számláló Pest megyei járásközpont, a forgalmas budapesti agglomeráció települése lakóinak az újjáalakított SPAR szupermarket széles árukínálatával lehetővé teszi, hogy a mindennapokhoz szükséges termékek helyben beszerezhetőek legyenek.

Az üzletek elérhetősége és nyitva tartása:

8800 Nagykanizsa, Kalmár utca 3.

H-P: 6:30-20:00

Szo: 6:30-17:00

V: 7:00-13:00

2360 Gyál, Déryné utca 1-3.

H-P: 6:30-20:00

Szo: 6:30-17:00

V: 7:00-16:00