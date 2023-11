Több mint 70 ezer forintot terveznek költeni a magyarok karácsonyi ajándékokra

A Yettel friss kutatása szerint tavalyhoz képest 11 ezer forinttal többet, átlagosan 71 ezer forintot terveznek költeni a magyarok karácsonykor, és idén kevésbé fontos szempont az ajándék ára – közölte az MTI-vel a vállalat csütörtökön.

A közlemény szerint a válaszadók fele már december előtt elkezdi a karácsonyi vásárlást. A legnépszerűbb ajándékok a játékok, a ruházati és az elektronikai cikkek, és a vásárlók tudatosan keresik a kedvezményeket, akciókat.

A felmérés alapján a magyarok átlagosan 6 embert terveznek megajándékozni karácsonykor, elsősorban a közvetlen családtagokat. Átlagosan 71 ezer forintot szánnak az ajándékokra, ami az inflációt figyelembe véve hasonló nagyságrendet jelent a tavalyi 60 ezer forinthoz képest. Egy év alatt 38-ról 29 százalékra csökkent azoknak a száma, akik a költségeik csökkentését tervezik karácsonykor. Aki idén kevesebbet költ ajándékokra, az jellemzően az általános gazdasági vagy saját pénzügyi helyzete miatt dönt így.

A Yettel vizsgálta a magyarok karácsonyi kapcsolattartási szokásait is. A kutatás eredményei alapján a magyarok továbbra is leginkább szélesebb családi körben, rokonokkal (49 százalék) vagy szűk családjukkal (43 százalék) ünnepelnek. Az is kiderült, hogy ha nincs lehetőség a személyes találkozásra, a válaszadók kétharmada mobiltelefonon tartja a kapcsolatot szeretteivel. A megkérdezettek fele szöveges chat üzenetekben, harmaduk pedig videóhíváson keresztül kommunikál. Azok, akik idén kevesebb személlyel terveznek ünnepelni, jellemzően anyagi okokból döntenek így.

A kutatás 1000 fő megkérdezésével zajlott 2023. október 18. és 25. között. A minta reprezentatív a 18-69 éves magyar lakosságra nem, életkor, régió és településtípus szerint.(MTI)