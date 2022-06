Több mint 4 milliárd forintból korszerűsítette áruházait a SPAR

Öt SPAR áruház – Szarvason, Dorogon, Szegeden, Tatabányán, és Debrecenben – újult meg, több mint 4 milliárd forintból.

„A vásárlók minőségi kiszolgálását, a fenntartható működést és a környezeti terhelés csökkentését tartjuk elsősorban szem előtt, amikor egy-egy áruházunkat megújítjuk. Így történt ez a nemrégiben újranyitott, együttesen több mint négymilliárd forintból átalakított öt üzletünk esetében is. Szarvason, Dorogon, Szegeden, Tatabányán és Debrecenben folytatódott idén a SPAR Magyarország modernizációs programja, amelynek révén korszerű, jól áttekinthető környezetben mutathatjuk be széles, a speciális fogyasztói elvárásoknak is megfelelő és egyre bővülő termékválasztékunkat, amelyben hangsúlyos szerepet kapnak a friss, kényelmi és egészségtudatos élelmiszerek” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Kívül-belül átalakult a szarvasi SPAR

Április 28-án vehették birtokukba a megújult szarvasi szupermarketet a vevők: nyolcszázmillió forintos ráfordítással új berendezések, hűtőbútorok, zöldséges állványok, pékség bútorok és kasszák kerültek a belső térbe, ahol mostantól önkiszolgáló kasszák is hozzájárulnak a gyorsabb, kényelmesebb fizetéshez. Az üzlet eladóterét új koncepció alapján tervezték meg, nagy hangsúlyt helyezve a frissáru kínálatra: ennek jegyében az áruházba lépve mindjárt pékárupultok, kényelmi termékekkel megtöltött hűtőpult és a zöldség osztály fogadja a vásárlókat, akik a SPAR to Go helyben készült meleg-étel kínálatából is válogathatnak. A pultsor végében kialakított tejosztály vezet az ital- és mirelit részleghez, amelyeken át a teljes bevásárlási kör elérhető. A LED világítás és a környezetkímélő, CO2 alapú hűtésrendszer illeszkedik a hazai áruházlánc alapvető filozófiájához, amely az energiatakarékosságot is messzemenően szem előtt tartja. A szarvasi üzlet 23 dolgozónak biztosít munkahelyet.

Napelemet is kapott a felújított dorogi szupermarket

Több mint 860 millió forintos beruházásból újult meg a 30 főnek munkát adó dorogi SPAR üzlet. A kiszolgálópult és pékség megjelenését a legújabb dizájn szerint alakították ki, s az épület homlokzatát is megújították. A június másodikán átadott, modern üzletben kicserélték az eladótér berendezéseit, új hűtőbútorokat, zöldséges állványokat, pékségbútorokat, kasszákat és önkiszolgáló pénztárakat helyeztek el. Az eladótérben az eddiginél is nagyobb hangsúlyt kapott a frissáru kínálat. A helyben sütött pékárukat kínáló pultok, a kényelmi termékekkel megtöltött hűtőpult és a zöldség osztály már ennek jegyében fogadja a vásárlókat, akik a pékség szomszédságában a pultsorba integrált SPAR to Go egységben friss ételek, valamint saláták és desszertek széles választékát is megtalálják. Az eladótérben LED világítást építettek ki, a hűtéstechnológia környezetkímélő, CO2 alapú, a szupermarket elektromos igényének kiszolgálását pedig napelemes rendszer segíti.



Megszépült az egyik szegedi áruház

Megújult arculattal és kínálattal várja régi és új vásárlóit a szegedi Szilléri sugárúti SPAR szupermarket: a közel 800 millió forintos beruházás révén új berendezéseket kapott az üzlet, modern hűtőbútorok, zöldséges állványok, pékségpultok kerültek az eladódérbe és a kasszasor is megújult. Nemcsak a belső design felel meg immár a mai kor követelményeinek, hanem az épület homlokzata is megszépült. A 27 főt foglalkoztató üzlet korábbi eladóterének méretei nem változtak, de az átrendezésnek és az új bútoroknak köszönhetően átlátható, szellős, kényelmes környezetben vásárolhatnak a június 2-ai újranyitás óta az idelátogatók. Külön hangsúlyt kapott a frissáru kínálat: a bejáratnál alacsony bútoros zöldség osztály fogadja a vásárlókat, amelyet a kényelmi termékekkel megtöltött hűtőpult egészít ki. A tejtermékeket, csomagolt friss csemege és hús termékeket kínáló hűtősor vezet el a pékséghez és a frisspulthoz. A kiszolgálópultok sorába helyben készült melegételeket kínáló SPAR to Go pultot integráltak. A pult végében elhelyezett italosztály és mirelit hűtő érintésével a teljes bevásárlási kör elérhető a vásárlók számára. Az eladótérben alacsony fogyasztású LED-világítás került beépítésre, a hűtést pedig új, környezetkímélő szén-dioxid alapú rendszer biztosítja.

Modern SPAR Tatabányán

Több mint 800 millió forintos beruházás révén kívül-belül megújult a Dózsa utcai SPAR szupermarket Tatabányán: az eladótérbe új hűtőbútorok, zöldséges állványok, pékség bútorok, kasszák és önkiszolgáló pénztárak kerültek. A pékség modern pékáru adagolói a legújabb koncepció szerint kerültek kialakításra, hátulról tölthetőek, s áttekinthető, látványos árukihelyezésre adnak lehetőséget. Nagy hangsúlyt helyeznek a friss árukínálatra: a helyben sütött pékáruk, a kényelmi termékekkel megtöltött hűtőpult, a zöldség osztály, a SPAR to Go helyben készült melegétel kínálata, s a pultsor csomagolt friss csemege és hús termékei kényelmes választási lehetőséget biztosítanak. A pult végében kialakított tej osztály vezeti a vásárlót az üzlet hátsó részébe, ahonnan az italosztály és mirelit hűtő érintésével a teljes bevásárlási kör elérhető. Az eladótér LED világítása, az ajtóval ellátott hűtőbútorok és a környezetkímélő CO2 alapú hűtésrendszer mind-mind a takarékos, környezetbarát és fenntartható működést szolgálják. A június 9-én újranyitott áruház 24 dolgozónak biztosít munkahelyet.

Megújult a SPAR debreceni, Szentgyörgyfalvi úti üzlete

Június 16-án immár megszépült külsővel és belsővel nyitott újra a SPAR debreceni, Szentgyörgyfalvi úti szupermarkete, ahol 23 munkavállaló dolgozik. A 860 millió forintos beruházásnak köszönhetőn az eladótér teljes berendezését modernizálták: új hűtőbútorok, zöldséges állványok, pékségbútorok, kasszák és önkiszolgáló pénztárak szolgálják immár a vásárlók kényelmét. Az áruházba lépve a helyben sütött pékáru pultok, a kényelmi termékekkel megtöltött hűtőpult és a zöldség osztály fogadja elsőként a vevőket, akiket a pultsorba integrált SPAR to Go helyben készült melegétel-kínálata vezet a kiszolgálópultok felé, innen pedig a tej-, ital-, és mirelit osztály érintésével a teljes bevásárlási kör elérhető. Az eladótérben barátságos fényű, alacsony fogyasztású LED-világítást építettek ki, a hűtéstechnikát pedig környezetkímélő, szén-dioxid alapú rendszer biztosítja.