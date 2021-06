Több mint 1,9 milliárd forintból 2 új áruházat épített a SPAR, kettőt felújított

Az üzletlánc egy budapesti lakóparkban és egy frekventált soproni városrészben létesített új szupermarketet, két régebbi – mosonmagyaróvári és szentlőrinci – áruházát pedig korszerűsítette. A vállalat beruházásai továbbra is a minőségi és modern, vevőközpontú kereskedelem fejlődését szolgálják.

„Vállalatunk több mint 830 millió forintból hozta létre új budapesti és soproni szupermarket áruházát, illetve közel 1,1 milliárd forintos ráfordítással újította meg egy mosonmagyaróvári és egy szentlőrinci egységét. Vagyis az áruház-beruházásainkra összességében 1,9 milliárd forintnál is többet költöttünk az utóbbi időben. Üzleteinket új dizájnnal, még gazdagabb tartalommal – például kényelmi árukkal és bővebb frissáru-kínálattal – és a legmodernebb technológiákkal láttuk el. Új pénztárgépekkel vagy önkiszolgáló kasszákkal szereltük fel, és ahol lehetett, ott SPAR to Go egységeket is kialakítottunk. A négy beruházással összesen 102 régi-új munkahelyről beszélhetünk, ami nagy jelentőséggel bír a jelenlegi járványidőszakban” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A SPAR a ferencvárosi Allure Residence Budapest Lakóparkban 431 millió forintból épített új szupermarket áruházat. A Budapest IX. kerület, Vágóhíd utca 3. szám alatti üzlet május 13-án nyitotta kapuit, amellyel húsz új munkahelyet hozott létre. A kis alapterületű, ugyanakkor modern áruház ugyanazt a széles áruválasztékot kínálja, mint más SPAR szupermarketek. A korszerű üzletbútorok, berendezések, állványok és polcok között kényelmesen átjárható az eladótér.

Az ismert üzletelemek mellett – áttekinthetően elrendezett zöldségstand és csemege-kiszolgálópult, illetve helyben sütött termékeket kínáló látványos pékárurészleg – a kényelmi hidegkonyhai készítményeket tároló hűtőnek is jutott hely. Az áruházban a vásárlást önkiszolgáló kasszák gyorsítják. A szupermarkettől elkülönítve SPAR to Go egységet telepítettek vendégtérrel, asztalokkal. A legmodernebb kialakítású pultokba beépített melegen tartók és hűtővitrinek biztosítják az ételek és italok ideális hőfokát. A SPAR to Go meleg ételek, szendvicsek, desszertek, üdítők és kávék gazdag választékával várja a vásárlókat. A ferencvárosi szupermarket korszerű, környezetbarát technológiákkal üzemel, a fűtést és a hűtést hővisszanyerést használó, hőszivattyús rendszer biztosítja, a világításról pedig energiatakarékos LED lámpák gondoskodnak.

Június 17-től várja a vásárlókat a Sopron, Bánfalvi út 8. szám alatti szupermarket. Az észak-nyugati városrészben, az Ágfalvy úti lakótelep és a Soproni Egyetem között található áruház építésére több mint 406 millió forintot fordított a SPAR Magyarország. Az új üzlet széles közlekedőfolyosóinak, áttekinthető belső elrendezésének köszönhetően kiválóan alkalmas kényelmes nagy bevásárlásokra is, amelyekben a vevőknek 29 munkatárs segít. A modern bútorzatot korszerű polc- és állványrendszer egészíti ki, a kialakítás során önkiszolgáló pénztárak is helyet kaptak. Az üzlet eladóterébe lépve a vásárlókat piac-jellegű zöldséges osztály, illetve egy látványos pékáru-részleg fogadja, melléjük a kényelmi termékekkel, készételekkel feltöltött hűtő került. A pultsor szolgáltatási kínálatát SPAR to Go gazdagítja. A soproni beruházás során is kiemelt szerephez jutottak a környezetvédelem szempontjai: a világítást energiatakarékos LED-technológiával oldották meg, az épület fűtését és hűtését környezetbarát hővisszanyerő rendszer biztosítja.

Az új egységek építése mellett a vállalat a járvány idején is folytatta áruház-modernizációs programját, melynek keretében teljesen felújította a Mosonmagyaróvár, Aranyossziget utca 1. szám alatt álló szupermarketjét. A 34 ezer lakosú járási székhely belvárosi áruházának homlokzatára és belső terének korszerűsítésére több mint 612 millió forintot fordítottak, amely idén június 17-én nyitotta meg kapuit. Az eladótér elrendezését gyökeresen megváltoztatták, a frissáru-kínálatra helyezve a fő hangsúlyt. Az üzletbe lépéskor a vásárlókat a közösségi piacokra emlékeztető zöldség- és gyümölcs-sziget fogadja, amelyek szomszédságában áll az új, friss szendvicseket és salátákat tároló kényelmi termék hűtő, illetve a helyben sütött pékárukat kínáló rész. Itt található a SPAR to Go is, amely az állandó minőséget garantáló melegen tartó tárolókból látja el készételekkel a vásárlókat. Folytatásként a kiszolgálópultok sora, valamint a csomagolt felvágott- és húsfélék hűtője vezeti a vásárlót az üzlet hátsó térfelébe, ahonnan a tejhűtő érintésével válik teljessé a vásárlási sétakör. Az üzletlánc új designszabványát követi a beltér megjelenése, ami a csemegepult és a látványpékség külsejében is érvényesül. Az átalakítás során a komplett áruházi bútorzatot és az összes berendezést újra cserélték, szem előtt tartva a letisztult formavilágot és az átláthatóságot. A praktikum az önkiszolgáló kasszák telepítésében is megjelenik. A mosonmagyaróvári fejlesztés során is kiemelt szerephez jutottak a környezetvédelem szempontjai: a világítást energiabarát LED-technológiával oldották meg, a fűtést és hűtést környezetbarát hőszivattyús rendszer adja. Az újjáépített áruházban 29 munkatárs gondoskodik a vevőközönség kiszolgálásáról.Hasonlóképpen június 17-én vehették újra birtokukba a vásárlók a több mint 472 millió forint ráfordítással modernizált Szentlőrinc, Pécsi utca 21/a szám alatti szupermarket áruházat. A megyeszékhely-közeli baranyai kisváros üzlete 24 munkavállalót foglalkoztat. Az átalakított, szebb bejárati fronttal rendelkező egység alapterülete nem változott, ám elrendezését nagy mértékben áttervezték. Így a szellősebb eladóterében teljesen új belsővel és bútorzattal – zöldséges állványokkal, pékáru-adagolókkal, polcokkal és berendezésekkel – találkozhatnak a vásárlók. A beltér a vállalat legújabb formatervezése szerinti kialakítást nyert: a bejáratnál piachangulatú, szigetszerűen bútorozott terület fogadja a vásárlókat, gazdag zöldség–gyümölcs- és pékáru-választékkal. Látványos áruelhelyezés jellemzi a belépő zónába elhelyezett új SPAR enjoy. convenience, azaz kényelmi termék hűtőt is. A pékség folytatásaként a kiszolgálópultok következnek, illetve a csomagolt felvágottak és a húsfélék hűtői. A pultsorba helyben sütött grillfalatokat melegen tartó tárolót is beépítettek. Az áruház hátsó részéből a hűtött tejtermékek tárolójának érintésével lehet visszajutni az első részbe. A korszerűsített üzletben csökkentett fogyasztású LED–lámpa- és környezetkímélő – szén-dioxid alapú – hűtésrendszer biztosítja a csekély mértékű energiafelhasználást, a vásárlást pedig új pénztárgépekkel tették komfortosabbá a vevőközönségnek.

1095 Budapest, Vágóhíd utca 3., Allure Residence Budapest Lakópark

H-P: 6:30-21:00

Szo: 7:00-18:00

V: 7:00-16:00

9400 Sopron, Bánfalvi út 8.

H-P: 6:30-20:00

Szo: 6:30-17:00

V: 7:00-13:00

9200 Mosonmagyaróvár, Aranyossziget utca 1.

H-P: 6:30-20:00

Szo: 6:30-18:00

V: 7:00-13:00

7940 Szentlőrinc, Pécsi utca 21/a.

H-P: 6:30-20:00

Szo: 6:30-18:00

V: 7:00-18:00