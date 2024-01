Több mint 10 százalékkal nőtt az IKEA Magyarország árbevétele tavaly

Az IKEA Magyarország a 2023-es pénzügyi évben 145 milliárd forint forgalmat ért el, 11 százalékkal többet, mint egy évvel korábban; a három hazai áruházában 8,1 millió vásárlót fogadtak az előző évi 8 millió után – közölték a szerdai sajtótájékoztatón.

Az IKEA a szeptember 1. és augusztus 31. közötti üzleti évben másodszor csökkentette mintegy 1800 termék árát, átlagosan 17 százalékkal – mondta Karina Hartai, az Örs vezéri téri üzlet vezetője.

Januárban a mintegy 1700 magyarországi munkavállaló bére 9,5 százalékkal nőtt. A bónuszokkal és a nyugdíjjárulékkal együtt a juttatások összege elérte az 1,4 milliárd forintot – fogalmazott.

A 2023-as pénzügyi évben az online eladások aránya nem változott az előző évhez képest, 23,2 százalék maradt, viszont növekedett az egy vásárlásra jutó átlagos költés. Ez az áruházakban 28 605 forint, az online vásárlásoknál pedig 80 705 forint volt.

Kérdésre elmondta, hogy az IKEA nem számol a szállítási idők növekedésével és a költségek emelkedésével a vörös-tengeri konfliktus miatt.

Farkas Mihály, értékesítési vezető (IKEA Örs vezér tere), elmondta, hogy májusban indítják el az IKEA Kreatív elnevezésű, mesterséges intelligencia alapú applikációt, amellyel a vásárlók virtuálisan megtervezhetik lakásuk kialakítását.

A vállalat alapításának 80-ik évfordulója alkalmából a 60-as és korai 70-es évek ikonikus termékeit újratervezett formában ismét piacra dobják.

Bálint Attila, az IKEA Magyarország fenntarthatósági felelőse kiemelte: a vállalat termékkínálatának csaknem 60 százaléka fenntartható alapanyagokból készült, míg az értékesített termékek 35 százaléka esett ebbe a kategóriába. Célul tűzték ki, hogy 2025-re a kiszállításoknál 100 százalékban zéró emissziós járműveket használjanak, az éttermi kínálatban pedig tovább nő a növényi alapú ételkínálat, amely a főételeknél elérheti az 50 százalékot jövő év végére, és az ételek 80 százaléka nem tartalmaz vörös húst. A fenntarthatósági célokat támogatja a bútormentő pontok létrehozása, ahol a vásárlók a használt és felújított termékeket vásárolhatnak kedvezőbb áron – sorolta.

Az IKEA mintegy 19,2 milliárd forintból bővíti legnagyobb magyarországi áruházát Soroksáron, erről Petheő Gergely Krisztián, a Soroksár 2.0 néven futó projekt vezetője beszélt. A novemberben indult és várhatóan 2025-ben záruló átalakítás során az áruház változatlan nyitvatartással üzemel – mondta.

A beruházást követően a jelenlegi mintegy 35 ezres havi online rendelési volumen akár 80 százalékkal is nőhet, ezzel úgy bővítheti ügyfélkörét az IKEA, hogy önálló disztribúciós központot hoz létre. A fejlesztések során bővül a raktárkapacitás és a logisztikai megoldások nagyobb része is automatizált lesz – fogalmazott.

A többcsatornás értékesítési modell részeként, a fizikai és digitális megoldásokat vegyítve a soroksári áruház egy sor innovatív funkcióval gazdagodik – mondta.

A Home Lab helyiség kialakításával a vásárlók közvetlenül a koncepció összeállítása után valós méretben és színben láthatják a tervezett megoldásukat, mielőtt végleges döntést hoznának. A kompass (iránytű) alkalmazás, egy GPS-navigátorhoz hasonlóan segíti a vásárlók tájékozódását, a kívánt termék megtalálását az áruházakban.

Az egész áruház területén elérhető tervező- és rendelési kioszkok, önkiszolgáló pénztárak, valamint az eladóknál lévő mobil terminálok bevezetésével az IKEA lehetővé teszi, hogy a látogatók megváltoztassák a vásárlás sorrendjét és már a barangolás során fizethetnek, és mire a kijárathoz érkeznek, akár egyből át is vehetik az összekészített csomagjukat. Petheő Gergely Krisztián kérdésre válaszolva elmondta, hogy a pilot projektként futó soroksári fejlesztés tapasztalatai, valamint annak pénzügyi vonzatainak értékelése után dönthetnek a szolgáltatási körök bővítéséről a budaörsi illetve az Örs vezér téri áruházban.(MTI)