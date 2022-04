Tízhavi csúcson a brit gazdaság aktivitása

Meredek emelkedéssel tíz hónapja nem mért csúcspontot értek el a brit gazdaság aktivitásának kedden ismertetett, végleges márciusi mutatói, jelezve, hogy az orosz-ukrán háború az első negyedév végéig még nem vetette vissza az EU-n kívüli legnagyobb európai gazdaság teljesítményét. Az üzleti szektor hangulata azonban már érezhetően romlott a múlt hónapban.

Az S&P Global pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport és a brit vállalati szektor beszerzési aktivitását mérő intézet (Chartered Institute of Procurement & Supply, CIPS) közös felmérése szerint a brit feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor szezonálisan kiigazított kompozit beszerzésimenedzser-indexe (BMI) márciusban 60,9-re emelkedett a februárban kimutatott 59,9-ről.

A két szektor együttes aktivitási mérőszáma tavaly június óta nem volt ilyen magas, annak ellenére, hogy a feldolgozószektor BMI-mutatója jelentősen, 58,0-ról 55,2-re esett a múlt hónapban.

Az 50 feletti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának élénkülését, az 50 alatti mutatók az aktivitás lanyhulását jelzik, vagyis az 60,9-es márciusi kompozit adat a brit gazdaság rendkívül élénk ütemű kilábalását mutatja.

A brit hazai össztermék (GDP) 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor aktivitási mérőszáma a márciusi kompozit indexen belül 62,6 volt az előző havi 60,5 után.



Az S&P Global hangsúlyozza, hogy a brit szolgáltatási szektor aktivitásának élénkülési üteme tavaly május – a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozások feloldásának kezdete – óta nem volt ilyen gyors, és a szolgáltatási BMI az elmúlt negyedszázadban is csak egyszer, 1997 májusában volt a jelenlegihez mérhető.Tim Moore, az S&P Global gazdasági igazgatója a márciusi teljes körű BMI-felmérés keddi ismertetéséhez fűzött kommentárjában hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a rövid távú növekedési kilátások ennek ellenére gyengültek márciusban, tekintettel mindenekelőtt arra, hogy a brit üzleti szektor derűlátásának jelzőszámai 2020 októbere óta nem mért mélységbe süllyedtek.Moore szerint az üzleti szektor hangulatát mindenekelőtt az ukrajnai háború és a globális inflációs aggályok rontották.A brit statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint a tizenkét havi brit fogyasztói árindex (CPI) februárban 6,2 százalékkal emelkedett a januári 5,5 százalék után.A februári tizenkét havi inflációs ütem a legmagasabb volt azóta, hogy az éves nagy-britanniai infláció havi rendszerességű mérése a jelenlegi módszertannal 1997 januárjában megkezdődött.A Bank of England, amely a múlt hónapban ismét emelte alapkamatát, a döntés indoklásában kiemelte, hogy várakozása szerint az infláció a második negyedévben 8 százalékra, az év későbbi szakaszában esetleg még magasabbra emelkedik.A brit jegybank december 16-án kezdte jelenlegi szigorítási ciklusát: azóta három lépésben emelte alapkamatát az addigi 0,10 százalékos mélységi rekordról a jelenleg érvényes 0,75 százalékra.Samuel Tombs, a Pantheon Macroeconomics londoni üzleti elemzőműhely brit gazdasági ügyekkel foglalkozó főközgazdásza a márciusi BMI-adatok keddi ismertetése utáni helyzetértékelésében mindazonáltal közölte: a ház a brit hazai össztermék növekedési ütemének lassulásával számol, és emiatt azt valószínűsíti, hogy a Bank of England az 1,00 százalékos alapkamat májusra várható elérése után leállítja kamatemelési ciklusát.(MTI)