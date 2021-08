Tízezerrel kevesebben a boltokban

Egyre kevesebbet fogják kérdezni a boltban, lehet-e 2 dekával több, vagy kevesebb: nincs, aki kérdezzen. És egyébként minek annyi eladó, ha a gyárban is becsomagolhatják a párizsit és kifizetheted az önkiszolgáló pénztárban. De hát nálunk ma még így is keresnek sok eladót. Európában is, vagy 100 ezret.

A járványos időszak visszavetette a boltos foglalkoztatást, mind 2020-ban, mind 2021-ben, döntő részben a különféle korlátozások, kényszerű boltbezárások miatt. A legfrissebb statisztika szerint a boltos világ még mindig a járvány előtt szint alatt mozog a foglalkoztatásban, 10 ezerrel kisebb a létszám.

A kisebb létszám oka persze nem csak a járvány, hanem az átalakuló vásárlási szokások és mellette a boltos világ technológiai váltása. Például ha a gyártó előre becsomagolja a tíz deka párizsit, akkor felesleges a csemegepult. A legnagyobb láncok közül többek áruházaiban, de mellettük számos kisebb boltban is a kedves vásárló maga emeli ki a hűtőből az előrecsomagolt felvágottat, vagy sajtféleséget, így pedig máris kevesebb eladó kell. És ott az önkiszolgáló pénztár is például. A boltbezárás is lefelé tolta a létszámot.

De hát az álláshirdetéseket böngészve bizony kelendő még az eladó, a legnagyobb láncok portáljain is bőséges az álláskínálat, a kisebbek pedig nem restek a kirakatüvegre a nyitvatartás felirat mellé odabiggyeszteni az eladókereső papirocskát.

A negyedéves foglalkoztatási statisztika az előbbieket tükrözi:

boltos világ 2019 2020 2021 I. negyedév II. negyedév I. negyedév II. negyedév I. negyedév II. negyedév foglalkoztatottak 374 372 378 360 351 362 KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő, kiskereskedelem, iparcikkes boltzárak: 2020 március 28-május 4 (vidéki megyék), – május 18 (Budapest, Pest megye) 2021 március 8-április 7

Az alkalmazottak száma egyébként a foglalkoztatottakon belül 2021 első negyedévében 299 ezer fő volt (a vállalkozók mellett), második negyedben már 306 ezer. Tehát a márciusban indított boltzár után emelkedett a létszám.

A “kérek tíz deka párizsit – lehet-e két dekával több, vagy kevesebb” féle módi visszaszorulóban

Az elmúlt évek foglalkoztatási képe is a boltos világ átalakulását tükrözi. 2019-ig évente 5-6%-kal nőtt a piac, de közben csökkent a boltok száma és formálódott a kereskedelem. Ennek két ága a meghatározó, az egyik a webáruházak száguldása (évi 30-40%-os megugrásokkal), a másik technológia váltás, az önkiszolgálás erősödése:

2016 2017 2018 2019 2020 foglalkoztatott 391 387 379 374 371 foglalkoztatottakból alkalmazott 314 319 315 309 297 KSH, foglalkoztatottak és ezen belül az alkalmazottak száma, érték: ezer fő, módszertani változás: a gyermekgondozási ellátás igénybe vétele miatt munkájuktól tartósan távol lévők – a 2021 január 1-jétől hatályos uniós jogszabályokkal összhangban – foglalkoztatottaknak minősülnek

A Lajtán túl 100 ezer boltos eladó kéne

A járvány előtti munkaerőhiányos esztendőkben számos magyar eladó próbálkozott a határon túl megkeresni a kenyérre valót. Egyes szomszédos országokban a kiránduló magyar vásárlóknak nem is nagyon voltak nyelvi problémáik, ha betértek például egy burgelandi boltba.

Most úgy tűnik, újra felszökött az eladó keresési láz más országokban is. Az uniós foglalkoztatási portálon egy héten belül 44 ezer új bolti eladó állást hirdettek meg különböző országokból. Egy hónapnyi távlaton belül pedig 100 ezer az üres álláshely szám. Németország a listavezető 52 ezer meghirdetett álláshellyel, de például a szomszédos Ausztriában hat és fél ezer álláslehetőséget kínálnak. Ha pedig valaki eltévedne, 269 magyar hirdetést is talál (ezek a cégek feltehetően a határon túlról is keresnek bolti eladót).

(blokkk.com)