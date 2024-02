Tíz éve kínál sajátmárkás elektronikai cikkeket az Auchan

Az Auchan hiperek Qilive márkanév alatt sajátmárkás műszaki cikkeket, kis- és nagy háztartási gépeket, szórakoztató elektronikai készülékeket, audiovizuális és informatikai eszközöket forgalmaznak a nagy márkák termékei mellett. A Qilive éppen tíz éve van jelen a hazai és nemzetközi piacon. 700-féle árucikke a minőség, korszerűség és megfizethetőség jegyében jó választás a vezető márkák termékeivel szemben, amit az is bizonyít, hogy tavaly minden negyedik vásárló a Qilive termékek mellett tette le a voksát. A törökbálinti Auchan pedig külön Qilive márkaboltot nyitott év végén.



A Qilive termékek az Auchan sajátmárkás műszaki, elektronikai és háztartási gépeinek összefoglaló neve. A márka éppen tíz éve van a piacon. A kínálatba tartoznak háztartási kis- és nagygépek: porszívók, hűtők, mosógépek, konyhafelszerelési eszközök, kávéfőzők, szépségápolási termékek, mint például hajvasalók és sütővasak, hajszárítók, szórakoztató elektronikai eszközök és a hozzájuk tartozó kiegészítők: konzolok, tévéantennák, speakerek, illetve mobilkiegészítők, klaviatúrák, fej-és fülhallgatók. A hatékonyan működő Qilive eszközök megkönnyítik a mindennapokat. Praktikusak, könnyen tisztíthatók és jól tárolhatók.

Az összes Qilive árucikk szigorú minőségellenőrzésen megy át, hogy megfeleljen a nemzetközi szabványoknak. A termékeket hosszú távú használatra tervezték, nagy részükre 3 év jótállást vállal az Auchan, de a kávéfőzőkre, porszívókra 4 év a garancia.

A sajátmárkás készülékek dizájnban is erősek, 2020-ban iF Design díjat nyert a Qilive bluetooth fülhallgató, levegőtisztító, hajszárító és hajvasaló, illetve több Qilive termék is kapott már Red Dot Design díjat. A készülékek tervezésénél és gyártásánál figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a hosszútávú használatra és a tudatos vásárlás ösztönzésére is.

Tavaly a hazai Auchan áruházak közel 370 ezer Qilive terméket értékesítettek, a törökbálinti Auchanban pedig külön Qilive márkabolt nyílt az év végén 175 m2-en.