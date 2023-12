Tíz év alatt eltűnt a magyar bankfiókok több mint fele

Az idén kilenc hónap alatt 65 bankfiókot zártak be, már csupán 1445 egység van az országban. Tíz éve még bőven 3 ezer fölött volt a fiókok száma. A dolgozók számát azonban nem csökkentik a pénzintézetek, mert az online bankolás ad más munkát – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

Szeptember végére mindössze 1445 bankfiók maradt az országban – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. Ez azt jelenti, hogy 65 egységre került lakat az év eleje óta. Aligha lehet meglepő, hogy így történt, hiszen májusban létrejött a MBH Bank, amelybe a tavaly összeolvadt MKB Bank és Budapest Bank mellé bekerült a Takarékbank is. A három hitelintézet egymáshoz közeli fiókjainak mindegyikét pedig nem célszerű megtartania az MBH-nak. A “bankok boltjainak” megszűnése azonban ettől függetlenül is megállíthatatlan folyamatnak látszik.

A fiókbezárások már több mint egy évtizede zajlanak folyamatosan Magyarországon. 2013-ban a jegybank adatai szerint még 3100-nál is több egység üzemelt, ebből több mint 1700-at zártak be mostanra. Tavaly 322 fiókra került lakat, és és bár az idén lassult a bezárások üteme, az már nem valószínű, hogy valaha is újra nőni fog a fiókszám.

A Világbank adatai szerint egyébként Magyarország 2021-ben legalábbis még nem állt nagyon rosszul az 100 ezer felnőtt lakosra jutó bankfiók számban, akkor 22,4 egységet számolt a szervezet. Ez jóval több, mint az osztrákoknál, ahol alig 12 fiók jutott százezer felnőttre, és a sokszorosa a hollandiainak, ahol 5,45 fiók esik 100 ezer felnőtt lakosra. A bankfiókokkal legjobban ellátott európai ország Bulgária: 60-nál is több egység jut 100 ezer lakosra.

Ahogy az a számokból látszik, a bankfiókokkal való ellátottság már nem függ össze egy ország bankrendszerének fejlettségével. A Bank360.hu szerint sokkal inkább fordított folyamatról van szó: az online bankolás elterjedése szinte automatikusan elvezet a fiókhálózat csökkenéséhez, hiszen az ügyfeleknek egyszerűen nincs miért bankba járni, vagy csak nagyon ritkán kell ezt megtenniük, mert már szinte mindent el tudnak intézni az interneten. A mindennapi utalások és számlakezelés mellett a kölcsönfelvétellel kapcsolatos tájékozódás és ügyintézés is egyre inkább megoldható a neten keresztül például hitelkalkulátorok és videóbank használatával.

A dolgozókra továbbra is szükségük van a bankoknak

Bár a fiókok több mint felét bezárták tíz év alatt a magyar bankok, a dolgozói létszámon ez nem hagyott nyomot. A hitelintézetek 2023 szeptemberében átlagosan 39 757 főt alkalmaztak. Tavaly még valamivel 39 ezer fő alatt volt a létszám, vagyis az idén a fiókbezárások dacára több lett a bankár.

Az álláshirdetések nem fogynak el a bankok honlapjáról, de az új ajánlatok már ritkábban szólnak a fiókban dolgozóknak, sokkal gyakrabban keresnek a hitelintézetek informatikusokat, emellett a fenntarthatósággal, klímaváltozással foglalkozó vagy éppen a banki csalások megelőzésében jártas szakemberekre is egyre nagyobb az igény.

Az ATM-ek száma is stabil maradt. Az MNB januári ATM-ekkel kapcsolatos rendeletét is igyekeznek betartani a bankok, az idén ismét nőtt a pénzkiadó automaták száma. Összesen 4825 ATM volt az országban június végén, ebből kevesebb mint 900 a vármegyeszékhelyeken, ahol egyébként a terminálok száma folyamatosan csökken.

Az MNB szerint hazánkban az egy főre jutó ATM-ek darabszáma messze elmarad a hozzánk hasonló méretű nyugat- és közép-európai országokétól, miközben az egy ATM-re jutó készpénzforgalom értéke a legmagasabb Magyarországon az európai országokkal való összevetésben, és ez az érték folyamatosan növekszik.