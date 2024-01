Tavaly is rekordközeli szinten zárt a használtautó-piac

Az előzetes adatok szerint a hazai használtautó-piacon közel 821 ezer személygépkocsi cserélt gazdát 2023-ban. Ez az érték mindössze 0,5 százalékkal marad el a tavaly mért rekordértéktől: 2022-ben 825 ezer volt a belföldi átírások száma.

„Bár a kedvezőtlen gazdasági környezet az autópiac különböző szegmenseiben jelentősen visszafogta a keresletet (a használtimport 16, az újautó-eladások több mint 3 százalékkal estek vissza), a belföldi használtautó-piac kis híján tavaly is beállította 2022-es rekordját. Ebben a teljesítményben két tényező is szerepet játszott – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Rövidebb távon a romló jövedelmi viszonyok ide terelték azoknak a vásárlóknak egy részét, akik ebben az időszakban lemondtak egy új autó vásárlásáról. Hosszabb távon a hazai személygépkocsi park folyamatos, dinamikus növekedése önmagában is élénkíti a használtautó-piacot: míg egy évtizede a forgalomban lévő személygépkocsik száma alig 3 millió volt, addig 2023 végére ez a szám már közelítette a 4,2 milliót is.”

Továbbra is az Opel a vezető helyen

A Datahouse által ma közzétett adatok szerint a belföldi használtautó-piacon 2023-ban is hat márka autói biztosították a teljes forgalom felét. Az első helyen az Opel áll: ebből a márkából 90 ezer példány cserélt gazdát, ami 11 százalékos részesedést jelent. A Volkswagen, amely 2019 óta áll a második helyen, 10,3 százalékos részarányával stabilan tartja ezt a pozícióját. A harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 8,5 százalékot tudhat magáénak. A Ford a negyedik helyen áll 7,8 százalékkal. A BMW az ötödik 6,3 százalék feletti részesedéssel, a hatodik helyen azonban változás történt: a Skoda a korábbi 8. helyről kapaszkodott fel erre pozícióra 5,3 százalékos részaránnyal.

A forgalomban lévő hazai személygépkocsik átlagéletkora immár a 16 évet közelíti, ami a használtautó-piacon gazdát cserélő járművek összetételében is megmutatkozik: tavaly az adásvételek közel 34 százalékának tárgya legalább 20 éves jármű volt.

Kilátások 2024-re

A kereslet fokozatos erősödése nyomán az év egészében lassú növekedés várható mind az új autók piacán, mind a használtautó-importban. Mindez a lecserélt autók révén tovább élénkítheti a használtautó-piacot is. A fenti előrejelzések alapján a JóAutók.hu arra számít, hogy a belföldi használtautó-piac 2024-ben is megőrzi aktivitását, sőt, reális esélye van az újabb csúcsdöntésnek is.

Háttér-információ:

A 2017 májusában indult JóAutók.hu Magyarország első ellenőrzött használtautó piactere. Az oldal célja, hogy a tisztességesen működő kereskedők kínálatát összekapcsolja azokkal a biztonságorientált vásárlókkal, akik szeretnék elkerülni a használtautó-vásárlás során felmerülő buktatókat.

A JóAutók.hu kínálatában szereplő valamennyi autó dokumentumai ellenőrzésen esnek át, emellett az oldalon azok a hirdetések kapnak kiemelt pozíciót, melyekhez megfelelő mennyiségű dokumentáció áll rendelkezésre. Az oldalon minden kereskedő csak előszűrést követően jelenhet meg, amely a céges és szakmai háttér mellett az autóállomány minőségére, valamint a vásárlói visszajelzésekre is kiterjed.