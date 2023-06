Szijjártó Péter: a kínai BYD tízmilliárd forintos beruházása száz új munkahelyet hoz létre Fóton

A BYD kínai elektromosautó-gyártó tízmilliárd forintos beruházással akkumulátor-összeszerelő üzemet létesít Fóton, amely első körben száz új munkahelyet hoz létre – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a kínai Sencsenben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a vállalat tovább növeli magyarországi jelenlétét azzal, hogy Fóton épít üzemet, ahol – mint hangsúlyozta – nem gyártják, hanem csupán összeszerelik majd az elektromos akkumulátorokat.

A körülbelül tízmilliárd forint értékű, hamarosan elkészülő beruházás első körben száz új munkahelyet fog teremteni, a kormány ehhez nagyjából egymilliárd forintos támogatást biztosított – tájékoztatott.

„Ez a beruházás növeli Magyarország szerepét az európai elektromos autóipari átállásban, megerősíti azt a vezető szerepet, amelyet Magyarország ebben a gazdasági folyamatban betölt, hozzájárul ahhoz, hogy a magyar munkahelyek biztonságban legyenek, s ahhoz, hogy a jövendő legfontosabb iparágában Magyarország újabb kapacitásokat tudjon magához vonzani” – jelentette ki.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a BYD ma a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, míg az elektromos akkumulátorok terén a második legnagyobb szereplő, továbbá a távközlésben, a telekommunikációban és az informatikában is a globális élvonalban van.

Rámutatott, hogy a cég Komáromban elektromos buszokat gyárt, amelyek rendkívül népszerűek mind Magyarországon, mind Európa többi részén, a londoni tömegközlekedésben például 80 százalék körüli a részarányuk.

Kiemelte, hogy hazánkban a kormány támogatásával az önkormányzatok folyamatosan cserélik le régi környezetszennyező buszaikat elektromosra, és az ilyen, újonnan forgalomba állított járművek mintegy 42 százalékát a BYD adja.

„Ez azt jelenti, hogy Magyarországon az elektromos buszok tekintetében a kínaiak abszolút piacvezető pozícióra tettek szert” – mondta.

A miniszter arra is kitért, hogy az elektromos autóipar határozza meg a világgazdaság következő éveit és évtizedeit. Ezt az átállást visszafordíthatatlan folyamatnak nevezte, amelynek nyomán gyakorlatilag teljesen új iparág jön létre.

„Ez abból a szempontból jó hír, hogy a közúti közlekedés elektromos alapokra történő átállítása nélkül a környezetvédelmi célokat egyszerűen lehetetlen lenne elérni, mivel a világon kibocsátott valamennyi károsanyag 14 százaléka a közúti közlekedésből származik” – figyelmeztetett.

Leszögezte, hogy ezen szektor beruházásaitól függ, hogy mely országok milyen gyorsan fejlődnek majd hosszú távon.

„Azok az országok, amelyek az elektromos autóipari beruházások egy nagyobb részét magukhoz tudják vonzani, sokkal gyorsabban fognak növekedni, mint a többiek, sokkal több új munkahelyet fognak tudni létrehozni, sokkal több munkahelyet fognak tudni megvédeni, és sokkal jobban tudják növelni a saját gazdaságuk technológiai színvonalát, arról nem is beszélve, hogy sokkal nagyobb hozzájárulást tudnak adni a világ környezetvédelmi céljainak eléréséhez” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter többek között találkozott Sencsen polgármesterével, a Sunwoda akkumulátorgyártó cég alapítójával és a BYD vezérigazgatójával is.(MTI)