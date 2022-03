Szijjártó: a világ legnagyobb elektromos akkumulátorgyártási kapacitása jött létre Magyarországon

A világ legnagyobb elektromos akkumulátorgyártási kapacitása jött létre Magyarországon a nagy dél-koreai vállalatok beruházásainak köszönhetően, amelyek az elektromos autóipar európai zászlóshajójává tették hazánkat – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a KTS Metalltechnik Kft. fémipari vállalat bátonyterenyei beruházásának bejelentésén kiemelkedőnek nevezte a magyar gazdasági eredmények szempontjából az autóipar forradalmi megújulásához kapcsolódó fejlesztéseket. Mint mondta, a megújulás szelét keletről fújják, és sorra hozzák Európába a beruházásaikat az e téren piacvezető vállalatok, Magyarország pedig sikerrel szállt be az ezekért folytatott versenybe.

Aláhúzta, hogy ez nem pusztán a sok ezer új munkahely, a jelentős növekedési pálya és a technológiai színvonal folyamatos emelkedése miatt előnyös, hanem kiugró fejlődési lehetőséget jelent a beszállítói láncokhoz csatlakozni tudó, helyi kis- és középvállalkozások számára is.

Rámutatott: ezt szolgálja a hazai tulajdonú KTS Metalltechnik Kft. 450 millió forintos fejlesztése is, amelyhez az állam 245 millió forinttal járul hozzá, így segítve harminc új munkahely létrehozását.



Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Magyarország az “új autóipari korszak egyik globális éllovasává” vált. És erre példaként hozta fel, hogy hazánk 2010-ben még csak a 35. helyen állt a világranglistában az akkumulátorok exportját illetően, azonban mára feljött az ötödik helyre.A miniszter ezt követően sikeresnek minősítette a kormány munkaalapú gazdaságpolitikai stratégiáját, s hangsúlyozta, hogy emellett a koronavírus-járványt övező válság idején is kitartottak, ami elvezetett tavaly a magyar gazdaság legeredményesebb évéhez.(MTI)