Szervezetfejlesztés KKV szinten: erre kell figyelni

A kis- és középvállalatok talán legnagyobb kihívása, hogy hogyan legyenek képesek biztosítani a folyamatos és dinamikus fejlődést. A kulcs a szervezet folyamatos fejlesztése lenne.

Ennek ellenére sok vállalkozó még mindig abban a tévhitben él, hogy ez csak a nagyvállalatok kiváltsága. Pedig valójában a szervezetfejlesztés KKV szinten is kritikus fontosságú, és hihetetlenül gyorsan tud látványos eredményeket produkálni. Mutatjuk mire kell figyelni!

Ne a vezető gátolja a fejlődést!

A KKV-k nagy részénél probléma, hogy a vezető nem rendelkezik megfelelő menedzsment tudással. Általában a céget egy a saját iparágában jártas szakember alapítja, illetve napjainkban az is gyakori, hogy valamilyen marketinges, mondjuk online marketing szakértő kezd saját vállalkozásba. Ilyenkor a vezetés pedig inkább intuitívan történik, mint vezetői tudásra alapul.

Az is gond szokott lenni, hogy a tulajdonos egyszerre túl sok mindent vállal magára, nem meri delegálni a feladatait, és az operatív teendők között szinte nem marad ideje a stratégiai tervezésre. A feladatok kiszervezése így mindenképpen kritikus fontosságú, de ha ez megtörténik, marad idő az önképzésre, például egy szervezetfejlesztési tanfolyamra és a jövő megtervezésére.

A valóban fontos területeket fejlesszük!

A KKV szektorra jellemző, hogy az anyagi erőforrások általában a nagyvállalatokénál szűkösebben álllnak rendelkezésre. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szervezet fejlesztése valóban átgondoltan történjen, és valóban azok a területek kerüljenek fejlesztésre, ahol a befektetés meg tud majd térülni.

Ilyen terület általában a munkaszervezés átalakítása, ugyanis nagyon gyakori, hogy KKV-k esetében nincs, vagy fejletlen a munka megszervezése. Ennek köszönhetően a vállalkozás tevékenysége nem elég hatékony, nincsenek meghatározva a pontos felelősségkörök, pontos feladatok. Ez az ellenőrzést, a teljesítmény mérését is ellehetetleníti, ami szintén a hatékonyság rovására megy. Ezért érdemes a fejlesztést ezen a ponton kezdeni.

Egy másik fontos fejlesztés az automatizáció minél szélesebb körű bevezetése. Mivel az erőforrások mind anyagi, mind emberi tekintetben korlátozottan állnak rendelkezésre, a napi ügyvitel, illetve bizonyos folyamatok automatizálása azonnal jelentős eredményeket hozhat.

A fenti területek természetesen csak javaslatok, a lényeg, hogy pontosan azonosítsuk a szervezeti korlátokat, és ezek fejlesztését tűzzük ki célul.

Az érzelmi alapú döntések elkerülése

Szintén gyakori probléma, hogy a szervezetfejlesztésben tapasztalatlan vezető bizonyos döntéseket impulzívan, vagy érzelmi alapon hoz meg. Képtelen megválni a valójában veszteséges tevékenységektől az addig belefektetett energia miatt kialakult kötődés miatt, vagy megijed és visszavon egy változtatást a kollégáknál tapasztalható ellenállás miatt.

Utóbbi egyébként igen gyakori probléma, bármekkora is legyen a cég. Erre számítani kell és fel kell rá készülni. Az egyik lehetséges megoldás például, hogy már a változtatások tervezésébe is aktívan bevonjuk az érintetteket, de segíthet a változtatások részletekben történő, inkrementális bevezetése is. Az érintettek edukálása, a változásokra való felkészítése is nagy szerepet játszhat a változások elfogadtatásában.

Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal

A szervezetfejlesztés további buktatója, ha a folyamatok a végén valahogy nem érnek össze. Ezért nagyon lényeges, hogy olyan egységes rendszer kerüljön kialakításra, amelyben az információk visszakereshetők, az összefüggések a helyükön vannak és a dokumentáció is jól tárolható.



Fontos a szakértelem a tervezésnél

Mivel a szervezetfejlesztési projektek az egész vállalkozás életét befolyásolják, ezért itt különösen fontos a megfelelő felmérés, tervezés, kivitelezés és ellenőrzés. Érdemes szakértőt bevonni a folyamatba, és nagyon előnyös az is, ha a vezető részt vesz egy célirányos tanfolyamon, így megérti a változtatások szükségességét, a folyamat szakaszait és megismerkedik a lehetséges nehézségekkel.