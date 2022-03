Szerencsejátékok és családi aggodalmak

Ha szerencsejátékot kezdünk játszani, számtalan negatív kritikát kaphatunk családtagjaink és barátaink részéről. Ez nem is csoda, hiszen sajnos elég rossz híre van egyes körökben a különféle fogadásoknak. Mindenki hallott már extrém esetekről, ahol emberek az összes vagyonunkat eljátszották. Általában viszont nem ez a jellemző, és nem árt, ha ezt családtagjainkkal is tudatjuk – persze megfelelő módon. Íme, egy pár tipp arra nézve, hogyan békíthetjük meg szeretteinket kedvenc játékunkkal.

Ismertessük meg az adott játékot velük

Talán ez a legfontosabb, hogy ha szeretnénk környezetünkkel elfogadtatni a játék iránti elkötelezettségünk. Hagyjuk, hogy párunk vagy családtagjaink rész vegyenek velünk a játékban. Ezt a legjobb akkor tenni, ha biztosak vagyunk benne, hogy nyerni is fogunk valamit. Élő fogadás esetében magyarázzuk el nekik a szabályokat, az esélyeket, és hogy mikre érdemes odafigyelni. Ha látják, hogy milyen ismeretek szükségesek ehhez a játékhoz, mennyire megfontoljuk döntéseink és esetleg pénzt is nyerünk vele, akkor valószínűleg sokkal elfogadóbbak lesznek. Tehát semmiképp se úgy reagáljunk a negatív kritikára, hogy zugjátékos módjára titokban kezdünk el fogadásokat kötni – ez ugyanis az első jele lehet a függőségnek, amit nagyon könnyű félreértelmezni ebben a kontextusban.

Mutassunk be nekik más szerencsejátékosokat

Ha van olyan barátunk vagy ismerősünk, aki régóta aktívan részt vesz a fogadások világában, hívjuk át ebédre. Beszélgessünk vele a játékról családtagjaink jelenlétében. Ez nagyon sokat használhat, mivel segítünk számukra pozitív példát felmutatni a rengeteg rémhírrel ellentétben. Ha azt látják, hogy barátunk vagy kollégánk évek óta játszik, mégsem függő, nem verte el a családi vagyont, sőt esetleg gyarapította azt hobbijával, az rengeteget tehet azért, hogy elfogadják új szórakozásunkat. A legtöbb ember számára a szerencsejátékok világa teljesen idegen, ezért nem is csoda, ha csak a különféle extrém esetek jutnak el hozzájuk. Meg kell értetnünk velük, hogy itt sincs ez másképp, mint bármilyen hírverésnél. A különféle híradókba is napi szinten bekerül bármilyen rablás, verekedés vagy gyilkosság, aminek hírértéke van. A világ azonban nem csak ennyi, viszont a jó cselekedetek nem igazán eladhatóak a médiában.

A legfontosabb: beszéljünk velük őszintén

Mondjuk el számukra, hogy szeretünk játszani, örömet okoz számunkra. Az őszinteségnél nincs jobb megoldás. Egy-egy szerető családtagunk talán aggódhat értünk, ha teljesen ismeretlen ezzel a világgal – viszont nyílt kártyákkal játszanunk a legjobb, amit itt tehetünk. Ha azt látja párunk vagy feleségünk, hogy őszintén elmondjuk neki, mennyi pénzt szántunk fogadási keretre, mennyit vesztettünk vagy épp nyertünk, az máris segít oldani a feszültséget. Talán még támogatni is fog bennünket, ha jók vagyunk abban, amit csinálunk. Fontos tisztáznunk hát vele, hogy nem lépjük túl a keretünket – és persze ezt hajlandóak vagyunk be is bizonyítani neki, így nincs mitől félnie.