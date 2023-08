Szeptembertől új szakaszba lép a monetáris politika

A jegybank mai kamatdöntő ülését követően az alapkamat maradt 13 százalékon. Az O/N betéti kamat szintén maradt, 12,5 százalékon, ugyanakkor az O/N fedezett hiteleszköz kamata 100 bázispontos mérséklődést követően 16,5 százalékon áll holnaptól. Az utóbbi ezúttal is megelőlegezte, hogy a jelenleg effektívnek számító egynapos betéti gyorstender kamata is 100 bázisponttal 15 százalékról 14 százalékra csökken, s ez a Monetáris Tanács közleményéből hamarosan ki is derült.

A mai ülés kérdése ezzel együtt az volt, hogy a szeptemberre tehető, kamatösszezárást követő időszakra milyen indikációt ad a jegybank. A monetáris politika a két irányadó kamat egyesülése után új szakaszba lép. E tekintetben továbbra is szigorú maradt a kommunikáció: az infláció leszorítása az elsődleges, mivel ez a legfőbb gátja a gazdasági növekedésnek. Az eszköztár egyszerűsítését ígérte a jövő havi üléstől Virág Barnabás alelnök. Emellett kiemelte, hogy az MNB nem robotpilótaként megy tovább a kamatvágásokkal, hanem adatvezérelt módon, lépésről-lépésre értékelik majd beérkező adatokat, amelyek közül az inflációs adatok megkülönböztetett figyelmet kapnak.

Az MNB tehát haladt tovább a megkezdett úton, s a várt ütemben folytatta a normalizációt. A szeptembert követő időszakra vonatkozó kommunikáció óvatosságot tükröz, ugyanakkor nyitva hagyta az ajtót a továbbra is gyors ütemű csökkentések előtt is. A mai bejelentések nem igénylik a korábbi előrejelzéseink megváltoztatását: egyszámjegyű kamatszintet legkorábban jövő év elején várunk.